Nou murals feministes que cobreixen façanes i parets d'arreu de Catalunya

L'art urbà s'ha apoderat de moltes parets i façanes d'edificis de desenes de pobles i ciutats de Catalunya. A banda de donar llum i color zones habitualment degradades i dignificar l'espai públic, solen denunciar situacions injustes o reivindicar temes com la memòria històrica o el feminisme. Amb motiu del 8-M, el Dia de la Dona, repassem alguns dels murals feministes que podem trobar a Catalunya.

"La metamorfosi" a Alcover

Amb motiu del 25N, escollit com el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, l'artista vallenca Marina Barberà va omplir una de les parets que rodegen el Pavelló Municipal d'Esports d'Alcover (Alt Camp) amb un dibuix que escenifica la metamorfosi que experimenta una dona quan aconsegueix sortir d'uns situació de violència. També es pot veure un grup de dones diverses cridant "No estas sola" evoltades per unes papallones, que recorden l'assassinat de les germanes Mirabal, també anomenades Las Mariposas.



Un mural contra la invisibilitat de la dona a Creixell

A la glorieta de la Rambla de les Moreres de Creixell (Baix Penedès), l'artista Judit Sanmartí Dea, de Miralcamp (Pla de l'Urgell), guanyadora del primer Concurs de murals reivindicatius que per primer cop ha organitzat l'entitat creixellenca Papallones Liles, va pintar un mural amb motiu del 8M 2024. Al dibuix, es poden llegir els clams feministes: lluita, igualtat, força, llibertat i juntes.



Murals 'Les Filadores', a l'Ametlla de Merola

El conegut artista Roc Blackblock, autor del polèmic grafiti del rei emèrit en suport a Hasél, és l'autor de Les Filadores, a l'Ametlla de Merola (Berguedà), un mural que pretén dignificar el treball de la dona en el sector del tèxtil a les antigues colònies industrials de l'Alt Llobregat. Es basen en fotos històriques.

El mural s'inspira en una fotografia de les filadores, als anys cinquanta. La primera de l'esquerra és la Tresina, la segona és la Carme, era de Navàs. La tercera dona, la més alta, també es deia Carme, la de la dreta era de Can Aguilar.



El gran mural feminista de La Model

Un dels murals feministes més coneguts és el de la presó La Model de Barcelona, dissenyat en col·laboració amb el diari Femiñetas per les il·lustradores Lola Vendetta, María Pichel, Amaia Arrazola, Vicky Cuello, Carolina Monterrubio i Marina Capdevila. És un reflex de la diversitat de les dones que formen part de la lluita feminista. Juntes, diverses i rebels, reivindiquen la igualtat des de l'activisme i la conquesta de l'espai públic. Es va fer l'any 2021 amb motiu del 8-M.

Un mural reivindicatiu a Riudoms

A Riudoms, al Baix Camp, un mural feminista dona color des de fa poc a la plaça Mare Cèlia. L'artista tarragonina Berta Artigal ha pintat un mural reivindicatiu que representa la pluralitat de dones que viuen i conviuen a Riudoms: diferents procedències, religions i cultures. Tot plegat és un petit homenatge amb motiu del 8M. També reivindica el paper de la dona pagesa, vinculades al camp i a la pagesia i ho ha fet mitjançant elements simbòlics com avellanes, olives i altres conreus típics de la zona.



Un mural a Calaf

L'any 2020, la il·lustradora Marta Vellvehí va pintar un mural gegant on es representen cinc dones de diferents ètnies i cultures amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Amb el lema "Ens cuidem juntes", el mural es pot veure de forma permanent a una paret lateral de la sala d'actes municipal Teresa Escola i Torra, ubicada al carrer Mestre Manel Giralt del municipi.

"Perquè van ser, som; perquè som, seran"

Sota el projecte Murs de Bitàcora, amb el qual l'artista Roc Blackblock vol aprofitar el caràcter divulgatiu que té l'art per transmetre la memòria popular i històrica, va pintar un mural a Falset (Priorat) en homenatge a la dona rural. A la il·lustració es pot llegir el missatge "Perquè van ser, som; perquè som, seran" acompanyat d'una imatge de tres dones anònimes treballant al camp.



El Pas de les Brigades Internacionals per Barcelona

Amb motiu del 85è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals a Barcelona, l'artista Roc Blackblock va pintar una sèrie de murals en homenatge a aquests soldats que van venir d'arreu per lluitar contra el feixisme i el franquisme. En un dels dibuixos, es pot veure la imatge d'un grup de dones donant la benvinguda a les Brigades Internacionals.