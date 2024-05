Nou rècord d'ocupació a Catalunya a l'abril amb 3,76 milions d'afiliats a l'abril

L'abril va deixar un nou rècord d'afiliats a Catalunya amb 3.764.170 milions d'ocupats, un 0,89% més que al març (+33.089) i un 2,41% més que al mateix mes de l'any passat (+88.440). D'aquesta manera, supera el màxim històric, que fins ara se situava en els 3,75 milions del juliol del 2023, coincidint amb la temporada turística d'estiu. Per la seva banda, l'atur va baixar 7.359 persones a l'abril, fins als 337.030 desocupats, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta d'un descens del 2,14% en relació al mes de març mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, la caiguda va ser més moderada, del 0,52%.

Catalunya suma nous afiliats a la Seguretat Social per tercer mes consecutiu després del descens de 34.911 ocupats que es va registrar al gener (3,67 milions) i en un mes que no ha estat tan marcat per la Setmana Santa ja que la major part del període festiu va ser a finals de març, a diferència del 2023, que va coincidir amb l'abril en la seva totalitat.



Durant el mes passat, l'afiliació va pujar a totes les demarcacions respecte al març, excepte a la de Lleida. Així a les comarques de Barcelona, el nombre d'afiliats es va situar en els 2,85 milions, un 0,55% més; a la de Girona en els 363.079, un 2,71% més; i a la de Tarragona en 345.812, un 2,7% més. En canvi, a les comarques de Lleida van retrocedir un 0,55% en relació al març, fins als 202.085.

Increments d'ocupació anual a totes les demarcacions

Si es té en compte la variació anual, però, totes les demarcacions experimenten increments. Concretament, a Barcelona les afiliacions van pujar un 2,3% en comparació a l'abril del 2023, a Girona van créixer un 2,76%, a Lleida en un 2,27% i a Tarragona en un 3%.



Al conjunt de l'Estat, el nombre d'afiliats es va enfilar fins als 21.101.505 i també ha assolit un nou rècord. Aquesta xifra suposa un increment de 199.538 ocupats respecte al març (+0,95%) i 486.516 en comparació a l'abril del 2023, un 2,36% més.

Pel que fa l'atur, assoleix la xifra més baixa des del setembre passat i en un mes d'abril des del 2008, amb 337.030 persones en recerca de feina. Això representa un descens de 7.359 persones en comparació al març. No obstant això, és la caiguda més moderada de la sèrie històrica en un mes d'abril des del 2013 (-7.055), si s'exclou el període comprès entre el 2020 i 2022, impactat per la pandèmia.



Per demarcacions, l'atur s'ha reduït en totes elles. A les comarques de Barcelona, la xifra de desocupats es va situar en els 250.666, un 2,05% menys que al març, a les comarques de Girona va ser de 30.001, un 2,29% menys; a les comarques de Lleida va ser de 16.792, un 2,14% menys, i a les de Tarragona el nombre d'aturats va ser de 39.571, un 2,58% menys.

Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, el nombre d'aturats a Barcelona es va mantenir pràcticament estable (-0,14%), mentre que a Girona va caure un 1,76%, a Lleida ho va fer en un 4,28% i a Tarragona va retrocedir un 0,35%.



Del total d'aturats a l'abril a Catalunya, 143.515 eren homes i 193.515 eren dones, i per franges d'edat 20.479 d'ells eren menors de 25 anys (11.316 homes i 9.163 dones).

Els serveis lideren la rebaixa de l'atur

Per sectors, el descens de l'atur va tenir especial incidència en el sector serveis, amb 5.690 desocupats menys en comparació al mes anterior, fins als 244.138. També va retrocedir el nombre d'aturats en la construcció, en 431 persones (25.763); a la indústria en 662 (35.699), i en l'agricultura en 142 persones (5.333). Pel que fa les persones que no tenien una feina anterior, la xifra es va reduir en 434, fins a les 26.097.



D'altra banda, Catalunya va registrar 205.973 contractes, un 9,59% més que al març (+18.027) i 21.500 més que a l'abril del 2023, és a dir, un 11,65% més. Del total, 93.967 eren contractes indefinits, un 6,36% més que al març (+5.617) i un 4,06% més que a l'abril del 2023 (+3.662); mentre que 112.006 van ser temporals, un 12,46% mensual més (12.410) i un 18,94% anual més (+17.838).

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'inscrits a les llistes del SEPE es va situar en els 2.660.500, la xifra més baixa des del setembre del 2008. Concretament, suposa un descens de 60.503 persones a l'abril, un 2,22% menys, mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat la caiguda va ser de 121.970 persones, un 4,37% menys.