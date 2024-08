Nous nomenaments al 'sottogoverno' d'Illa: Teresa Sambola serà la secretària general d'Educació

Dia a dia, segueix omplint-se de càrrecs el sottogoverno de Salvador Illa. Els darrers nomenaments que han transcendit corresponen al Departament d'Educació i Formació Professional, que dirigeix la consellera Esther Niubó. En concret, ha situat com a número dos i, per tant, com a secretària general del Departament, la pedagoga Teresa Sambola. Fins al moment Sambola treballava en la Diputació de Barcelona i en la seva trajectòria ha ocupat diversos càrrecs relacionats amb el món educatiu en l'àmbit municipalista.

Niubó també ha designat Josefa Beltran com a nova secretaria de Millora Educativa i l'exregidor de Tarragona Francesc Roca com a secretari de l'àrea de Formació Professional, segons ha avançat La Vanguardia. Beltran ocupava la subdelegació del Govern espanyol a Barcelona i anteriorment havia treballat al Ministeri d'Educació.

Per la seva banda, Roca va ser un dels noms que el PSC va proposar entre els experts que havien de dissenyar mesures per millorar el sistema educatiu arran dels mals resultats dels alumnes catalans a les proves PISA. Professor jubilat de Formació Professional, ha treballat a l'Institut Comte de Rius de Tarragona.

Els darrers dies s'han conegut nombrosos nomenaments de la segona i tercera línia del nou Govern, així com de càrrecs de confiança. La majoria de càrrecs polítics tenen en comú una àmplia experiència política i una vinculació amb el PSC. Els primers noms a conèixer-se van ser els d'històrics del partit com Jordi Terrades i Carles Martí com a secretari general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i com a comissionat de barris, respectivament. A més dels diputats experimentats Pol Gibert i Raúl Moreno que fan el salt a l'executiu, en els seus casos com a secretaris generals d'Empresa i Ocupació i de Drets Socials i Inclusió, respectivament.

Pere Macias continuarà al Govern com a comissionat per al traspàs de Rodalies, càrrec pel qual va ser nomenat per ERC, mentre que Manel Nadal ha culminat el seu camí d'anada i tornada al PSC en convertir-se en el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures, que ja havia ocupat durant el tripartit. Durant el Procés, Nadal -germà de l'exconseller d'Universitat i exalcalde de Girona, Joaquim- va estripar el carnet del partit.

A més a més, la fins ara diputada al Congrés Sònia Guerra assumeix la secretaria general d'Igualtat i Feminisme, el departament que lidera Eva Menor. Pel que fa al personal eventual, el nom que més ha cridat l'atenció és el de Yolanda Collboni, germana de l'alcalde de Barcelona, a qui s'ha col·locat al Departament de Presidència com a "assessora en projectes transversals", amb una remuneració que supera els 70.000 euros.