Nova jornada de protestes de la pagesia, amb tractorades i talls a les carreteres

La mobilització de la pagesia catalana continua aquest dilluns a diferents punts de Catalunya després de la històrica arribada a Barcelona d'uns 2.000 tractors provinents de tot el territori català. Una de les accions que ha causat més problemes és el tall de l'A-2 i l'AP-2, al Segrià. Cal recordar que aquest dimarts es preveuen protestes a Mercabarna, al port de Tarragona i a l'N-2 a l'altura de Figueres, convocades pel sindicat Unió de Pagesos.

A primera hora del matí d'aquest dilluns, desenes de pagesos han iniciat una marxa lenta per l'A-2 des d'Alcarràs (Segrià) fins a l'altura de Soses, on han tallat la via, just a l'enllaç amb l'AP-2. Des d'aquest punt, els manifestants han intentat accedir a l'AP-2 per tallar-la, però un dispositiu dels Mossos d'Esquadra els ho ha impedit. Així, els manifestants han baixat dels tractors i han anat a peu per un camí de terra secundari fins que han pogut accedir a l'autopista. Després d'acordar-ho amb els Mossos, els pagesos hi fan talls intermitents en sentit Saragossa i Lleida.

Alhora, una vintena de tractors, amb una cinquantena de pagesos del Pla d'Urgell i les Garrigues, han tallat l'N-240 a Torregrossa en tots dos sentits de la marxa. Hi ha retencions entre Almacelles i Torregrossa i la previsió és que s'hi quedin fins al vespre. Una altra protesta talla la C-14 a Ciutadilla, a l'Urgell.

Per altra banda, mig centenar de tractors de pagesos provinents de la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre també s'han concentrat a Móra d'Ebre, des de quarts de nou del matí, i més tard han començat una marxa lenta a l'N-420. També han convocat una marxa lenta a l'Urgell a la tarda, a la C-53, amb sortida al municipi d'Anglesola.



De Plataforma 6F a Plataforma Pagesa

Des d'aquest dilluns, la Plataforma 6-F de Catalunya passa a dir-se Plataforma Pagesa per desvincular-se "del tot" dels "possibles llaços amb partits feixistes espanyols". Així ho van acordar aquest diumenge el grup motor i les diferents delegacions territorials que formen part de l'organització agrària, segons han informat a través d'un comunicat.

Tot i que la plataforma des d'un inici s'ha autodenominat com a "independent", en els últims dies s'ha fet públic que alguns dels noms que signaven els manifestos estatals han estat lligats a Vox. És el cas de l'advocat Xaime da Pena, el mateix que va pagar una lona de Desokupa a Madrid. Per la seva banda, els agricultors catalans han volgut desacoblar-se d'aquests moviments.

La Plataforma Pagesa estarà formada per un grup motor i diverses agrupacions territorials, amb l'objectiu que tot el territori estigui representat.

Què demana la pagesia?

El sector agrari reclama suport pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos i no per sota de cost. Aquesta demanda també va lligada amb la petició d'acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la UE. A més, també exigeix una reducció de la burocràcia a la qual ha de fer front.