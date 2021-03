Nuet: "No vaig cometre cap delicte. Vaig promoure un debat polític en un parlament democràtic"

El diputat d'ERC al Congrés i exmembre de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet ha defensat a l'entrada del Tribunal Suprem que és "innocent", ja que no pot entendre que es pugui penalitzar el fet de "promoure un debat polític en un parlament democràtic". "No vaig cometre cap delicte", ha dit en una atenció als mitjans aquest dimecres al matí abans d'entrar al Tribunal Suprem, que el jutjarà per desobediència quan era membre de la Mesa del Parlament com a membre de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) durant el 2016 i 2017. Nuet ha assegurat que afronta el judici amb "valentia" i amb la voluntat de "convèncer" el tribunal que cal "tenir espais pel debat i el diàleg".



"L'únic que hem fet és portar un debat polític que estava al carrer al Parlament", ha remarcat Nuet, que ha defensat que no pot "entendre una democràcia en què aquests debats no es puguin fer amb tranquil·litat". L'exmembre de la Mesa durant la tardor de 2017 ha reivindicat que s'ha de poder debatre de tot. "El que no puc concebre és que de forma prèvia se'ns pugui dir que podem dir o no podem dir", ha argumentat.

Nuet ha afirmat que seguirà insistint que la democràcia consisteix a poder "expressar lliurement" totes les opinions i ha dit que el diàleg és "imparable" i ha de "portar solucions". "La victòria és imparable", ha assegurat, i ha lamentat que la democràcia espanyola estigui fent "passos enrere".

Intentar que les iniciatives fossin "constitucuional"

En la seva declació al judici, Nuet ha assegurat que la tramitació de les diverses iniciatives parlamentàries per part de la Mesa del Parlament entre el 2015 i el 2017 no pretenien vulnerar la Constitució, i ni ell ni els lletrats de la cambra tenien clar si tramitar-les vulnerava la Carta Magna.



Durant tot l'interrogatori, Nuet ha reiterat que ell sempre va intentar que totes les iniciatives parlamentàries independentistes fossin constitucionals, votant-hi en contra o presentant esmenes. En tot cas, ha dit que la Mesa només tenia la funció reglamentària d’analitzar els temps i les formes de les iniciatives, però no pas el seu fons, i els lletrats inicialment tenien la mateixa postura. Per això, ha recordat que tradicionalment el Tribunal Constitucional no impedia els debats parlamentaris, però sí que intervenia un cop la iniciativa s’havia aprovat, i que el TC havia admès que totes les iniciatives eren possibles sempre que es reformés la Constitució.

El judici s'allargarà fins dijous. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen a Nuet 20 mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa. La resta de membres sobiranistes d'aquella Mesa ja van ser jutjats i condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. La diputada de la CUP Mireia Boya va quedar absolta.



Joan Josep Nuet ha estat acompanyat a les portes del Tribunal Suprem per una vintena de diputats i senadors d'ERC, JxCAT, PDeCAT, CUP, i En Comú Podem, que li han volgut donar suport a l'inici del judici. Abans que entrés a l'edifici agents de la Policia Nacional han identificat el diputat de la CUP Albert Botran i la senadora d'ERC Laura Castel adduint que no havien fet cas a les seves peticions sobre el lloc on s'havia de col·locar la comitiva.