Òmnium, universitats, sindicats i patronals s'uneixen per reclamar a la UE l'oficialitat del català

Front comú de la societat civil catalana per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Les principals universitats públiques del país, les patronals, els sindicats i Òmnium Cultural han enviat una carta conjunta als 27 estats membres de la UE perquè votin a favor de la normalització de la llengua catalana a les institucions europees després que s'ajornés la votació el setembre passat davant les reticències d'alguns països a la proposta.



La missiva, presentada aquest dilluns a l'Institut d'Estudis Catalans, ha estat impulsada per Òmnium Cultural, ha estat llegida per l'actor Sergi López i la directora Sílvia Quer en la vigília d'una nova reunió del Consell d'Afers Generals de la UE. El text defensa que és una "oportunitat històrica" per a reconèixer una llengua parlada per "més de 10 milions" de ciutadans europeus i "present a 3 dels estats membres".

La carta ha estat signada per Òmnium Cultural, les vuit universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdLL, UdG, URV i UOC); organitzacions empresarials, com Foment del Treball, PIMEX, la Cambra de Barcelona, CECOT, FemCat, Confederació de Cooperativistes de Catalunya i Acadèmia del Cinema Català, i els sindicats CCOO, UGT, USOC, Intersindical i Unió de Pagesos.

"Tenim una oportunitat d'aconseguir-ho, enfortint la UE i els seus valors d'igualtat, justícia i multilingüisme"

La missiva comença recordant que, malgrat ser la 13a llengua més parlada de la Unió Europea, "el català no compta encara amb el reconeixement d'oficialitat". És per aquest motiu que les entitats reclamen el "suport" dels estats membres. "Tenim una oportunitat d'aconseguir-ho, enfortint la UE i els seus valors fundadors d'igualtat, justícia i multilingüisme, recollits als tractats i a la Carta de Drets Fonamentals".

En aquest sentit, la carta subratlla que "moltes llengües amb un nombre similar o menys parlant que el català" ja tenen el caràcter d'oficial. I en fan un llistat: txec, portuguès, suec, búlgar, danès, eslovac, finès, croat, lituà, eslovè, letó, estonià, maltès i irlandès. "Aquesta diferència en la protecció de les llengües europees respon únicament a la voluntat política dels estats membres", sosté el document, que assenyala com el reglament s'ha modificat en set ocasions.

Òmnium alerta també sobre l'ús social

En declaracions als mitjans de comunicació després de l'acte a l'IEC, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmat que "no esperem cap altra resposta" a la carta que "una llengua amb 10 milions de parlants compti amb l'oficialitat" i no s'ataqui la "llibertat d'oportunitats".

Per a Antich, l'oficialitat és "un pas endavant important i essencial". No obstant això, també ha posat el focus sobre la necessitat "d'enfortir l'ús social" de la llengua. "Encara som a anys lluny d'una situació plenament normalitzada", ha alertat el dirigent de l'entitat cultural.