Òmnium veu "insuficients" els cursos per atendre els més de dos milions de persones que volen aprendre català

Òmnium Cultural alerta que hi ha més de 2,3 milions de persones que volen aprendre o millorar el català, però que l'oferta actual de cursos és "insuficient". Aquesta ha estat la conclusió extreta d'un nou informe de l'entitat sobre la universalització i ús de la nostra llengua.



El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha qualificat aquesta situació de "preocupant" i ha exigit als grups parlamentaris, al futur govern, als departaments i organismes que sorgeixin d'aquestes eleccions "que s'arremanguin" i "es posin a treballar per revertir aquesta situació". "Cal posar a disposició de la societat catalana tots els recursos i les facilitats necessàries perquè tothom que vulgui aprendre català pugui fer-ho", ha afegit.

Segons l'entitat, anualment hi ha 120.000 places disponibles en cursos de català, és a dir, un número "insuficient" per satisfer l'alt volum de demanda. "Catalunya no pot deixar d'atendre aquesta urgència i els anys que venen marcaran el futur de la llengua catalana", ha lamentat Antich.

D'acord amb les dades que analitza Òmnium, del total, 1,6 milions no han fet cap curs (24,4% de la població) i 720.000 n'han fet algun i voldrien continuar millorant (11,3% de la població). Són gairebé 800.000 persones nascudes a l'estranger i 360.000 nascudes a l'Estat. També hi ha un 29,5% dels adults nascuts a Catalunya que tenen nocions de la llengua però que també voldrien millorar el seu català.

Per a Antich la llengua catalana és "un element cohesionador, punt de trobada i eina d'acollida", i per això és important universalitzar-lo i normalitzar el seu coneixement. Ara bé, per fer-ho, asegura que "caldrien 19 anys perquè els 2,3 milions de persones actualment interessades poguessin fer almenys un curs de català, participar en un grup de conversa o tenir una parella lingüística".

Finalment l'informe lingüístic d'Òmnium apunta que "la immensa majoria de la població" entén el català, però que la capacitat de parlar, llegir i escriure és "limitada i irregular". Les dades indiquen que 1,4 milions de persones no saben parlar català (un 18,8% de la població), que 1 milió de persones no el saben llegir (14,5% de la població) i que 2,6 milions no el saben escriure (34,7% de la població).

L'informe neix de l'anàlisi de les dades de diferents estudis i fonts, com les que es desprenen de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2018, l'Idescat, l'INE, l'informe del Pacte Nacional per la Llengua i altres dades sobre l'oferta de cursos de cadascuna de les institucions que promouen l'ensenyament del català.