Es posa en marxa amb més de 450 continguts SuperCampus, la plataforma educativa del 3Cat

La plataforma educativa del 3cat i el Departament d'Educació, SuperCampus, s'ha posat en marxa aquest dijous amb més de 450 continguts disponibles. Ofereix continguts educatius en català lligats al currículum escolar i permet als infants i adolescents fer cerques per temàtiques però també per etapes educatives. En aquesta primera fase, hi ha disponibles continguts en àrees com matemàtiques, història de Catalunya, art i canvi climàtic.

La nova plataforma ha de servir als docents per cercar vídeos que serveixin per desenvolupar situacions d'aprenentatge a l'aula però també un suport a l'estudi a casa per a les famílies. Al setembre arrencarà una segona fase amb material d'altres matèries.

La plataforma s'ha posat en marxa en un acte a l'escola Can Fabra de Barcelona, que ha comptat amb la presència de la consellera d'Educació, Anna Simó; la vicepresidenta, Laura Vilagrà, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà.

Vídeos d'entre tres i cinc minuts

Dels 450 continguts disponibles des d'aquest dijous, 70 són vídeos de nova producció. Aquests han comptat amb l'assessorament pedagògic d'una desena de docents en actiu. A més, hi ha 125 capítols de podcast de nova producció i més de 250 són vídeos de continguts preexistents, tot i que han estat revisats i categoritzats per docents. Els vídeos duren entre tres i cinc minuts.

Per exemple hi ha vídeos sobre grans artistes com Dalí i el món dels somnis o Ramon Casas, denúncia social a través de la pintura. Sobre canvi climàtic s'han ideat vídeos sobre el cicle de l'aigua o l'extinció de les espècies. També es tracta el nombre pi i el naixement del metre com a mesura universal a matemàtiques i s'aborda la revolució industrial a Catalunya o l'imperi romà a Tarragona pel que fa a història.

Aquests materials s'ampliaran al setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar. Llavors es posaran a disposició nous continguts sobre llengua i literatura catalanes, literatura universal, música, matemàtiques per a primària i per a secundària, geografia bàsica, química i biologia.

La producció dels nous continguts s'ha fet en base a la informació obtinguda a partir d'una consulta a la Junta de Direccions dels centres educatius i gràcies a una crida de projectes engegada per 3Cat. A banda dels nous, la plataforma es nodreix també d'altres vídeos i materials ja existents en l'entorn del SX3 i el 3Cat. Tots ells són d'accés gratuït en format web però també a la televisió, a través d'smartTV; i estan disponibles a YouTube.

Impuls al català

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha explicat que el projecte neix de la necessitat que existeixin més continguts amb finalitats educatives en llengua catalana, ja que moltes vegades els centres escolars acabaven fent servir vídeos o recursos en altres llengües. D'aquesta manera, ha destacat que es "connecta" la necessitat de les escoles amb un material que porta el segell del 3Cat.

La directora de l'escola Can Fabra, Txell Regàs, ha dit precisament que aquestes era la problemàtica amb la que sovint es trobaven, vídeos i altres continguts que volien fer servir a l'aula només en castellà o anglès. A banda del català, a partir del setembre s'anirà incorporant l'aranès, segons han explicat en l'acte de presentació.