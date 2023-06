Pagesos del Maresme denuncien una operació per "trinxar" terreny agrícola protegit

Tot i el context actual d'emergència climàtica no són pocs els projectes de macroinfraestructures que estan proliferant. En els últims mesos hem vist com es posaven d'actualitat debats com l'ampliació de l'aeroport o la construcció de la B-40. En una altra escala però també amb conseqüències sobre l'espai natural hi ha un projecte que afecta el municipi de Santa Susanna, al Maresme.

És on s'hi conreen les poques roses que es venen per Sant Jordi que provenen de Catalunya

Es tracta de l'ampliació d'un vial que els pagesos denuncien que "trinxarà" una zona de valor agrícola i que obre a la porta a altres operacions que degradaran un tram de costa poc transformat.



En aquest poble de 3.000 habitants hi ha un vial rural que connecta el municipi amb Pineda de Mar i que passa pel costat del Pla de Balasc, una extensió d'horta on, entre d'altres, s'hi conreen les poques roses que es venen per Sant Jordi que provenen de Catalunya.

El vial agrícola que uneix Santa Susanna i Pineda de Mar. — Cedida per Unió de Pagesos i Asamblea Pagesa del Maresme

Sis vegades més turistes que habitants

L'Ajuntament vol duplicar l'amplada d'aquest camí, dels 7 als 15 metres, i això ha aixecat polèmica en un municipi que té sis vegades més places hoteleres que habitants (3.000 i 20.000, respectivament). "Després d'una trinxada en ve una altra, i nosaltres volem que això quedi intacte com el rebost que és", reivindica Ernest Pujadas, un dels pagesos afectats. Per ampliar el vial es necessita la cessió dels terrenys o, en el seu defecte, l'expropiació.



L'alcalde sosté que l'ampliació és "per seguretat"

Es tracta d'un camí que passa paral·lel a la via del tren i que l'alcalde vol ampliar fins els 15 metres d'amplada "per seguretat". "És un camí de risc, amb molta circulació i sense llum. Amb aquest canvi, el mateix trànsit tindrà seguretat", afirma el batlle, Joan Campolier, en una trucada amb Públic.



Els pagesos no ho veuen així i han iniciat una campanya de denúncia recolzada per Unió de Pagesos i col·lectius com l'Assemblea Pagesa del Maresme i Agricultura Viva (Santa Susanna). "Volem mantenir aquest espai com està ara, és un quilòmetre quadrat perfectament conreat, el que té més extensió de Mataró fins a Malgrat", afegeix Pujadas.

Vista àeria del Pla de Balasc. — Cedida per Unió de Pagesos i Asamblea Pagesa del Maresme

Un espai de màxima protecció

Els col·lectius ecologistes recorden que el Pla de Balasc es tracta d'una zona de màxima protecció dins el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC). És un espai de producció agrícola de més de 100 hectàrees que ressegueix la costa i que connecta el litoral amb el Montnegre. Aquesta activitat ha fet de barrera al creixement urbanístic, mantenint l'espai poc transformat.

L'activitat agrícola ha fet de barrera al creixement urbanístic

El portaveu d'Unió de Pagesos al Maresme, Antoni Llimona, qualifica les intencions de l'Ajuntament "d'agressió a l'espai agrari". "Es carrega també un patrimoni arquitectònic, senzill, de cases, parets i pous. És un dels pocs espais dignes que queden al Maresme, juntament amb les Cinc Sènies (Mataró) i el Pla de Grau (Tordera)".



L'ampliació del vial tindrà "conseqüències directes negatives i immediates sobre els pagesos" i Llimona reclama "no posar-ho més difícil" als agricultors que volen preservar les seves terres. "No té perquè passar-hi un vial de l'amplada de la C-32", lamenta Pujadas, a qui se li menjarien uns 8 metres dels seus terrenys.



Una ampliació "per seguretat"

L'alcalde rebutja les acusacions i atribueix les denúncies a desinformació interessada, motivada per la campanya de les municipals del maig. "Si aquí muntéssim una autopista... Però són els metres necessaris pels serveis", sosté. L'enllumenat i la instal·lació de tanques, així com el soterrament d'unes canonades i la construcció d'un pas subterrani són algunes de les actuacions que menciona.

El Pla de Balasc. — Cedida per Unió de Pagesos i Asamblea Pagesa del Maresme

Campolier defensa que no comportarà creixement urbanístic

Joan Campolier és un històric de l'alcaldia de Santa Susanna. Ha ostentat el càrrec des del 1987, amb una interrupció de 2007 a 2011 perquè va ser inhabilitat per prevaricació. A les eleccions municipals del 28 de maig va revalidar el càrrec amb majoria absoluta. Empresari del sector de la restauració i el turisme, nega que cap actuació relacionada amb el vial vagi orientada a l'especulació o el creixement urbanístic.

"No té res a veure. Hem potenciat el sector hoteler sense que hi hagi barreja amb les zones residencials, fent una zona unitària per garantir l'equilibri econòmic. Agricultura i turisme es toleren molt bé", explica Campolier.



En canvi, els pagesos temen que el vial sigui el primer pas per construir una marina seca -un pàrquing d'embarcacions sense aigua- que fa anys que l'Ajuntament busca. "La marina seca portarà associada la construcció d'equipaments i la posterior urbanització del sector", insisteix un document informatiu dels col·lectius.

Campolier ho desvincula i assenyala que és un projecte "de fa molts anys" compartit amb el municipi veí de Pineda. "És un projecte de futur de situar en un terreny que és municipal un hangar per les embarcacions".



En qualsevol cas, assegura que buscarà "consens" per tirar endavant l'ampliació del vial i remarca que el 70% de pagesos ja s'hi han mostrat a a favor. "La voluntat de l'Ajuntament és intentar arribar a un acord", conclou.