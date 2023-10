El Palau Robert recorda l'escriptor Joan Fuster amb dues exposicions

El Palau Robert ha inaugurat dues exposicions d'homenatge a l'escriptor Joan Fuster, encara en el marc del centenari del naixement. Fins al 19 de novembre i de forma gratuïta es podran visitar a les sales 1 i 2: Joan Fuster en el seu temps ofereix un recorregut per la trajectòria vital i professional. Mentre Joan Fuster-Josep Pla: una conversa infinita aborda la intensa relació entre el valencià i l'escriptor empordanès.

La primera mostra analitza com la trajectòria vital "relativament breu" va comptar amb una activitat intel·lectual "incansable" que es pot descobrir en llibres, articles de premsa i una influència en la societat. Està comissariada per Francesc Pérez Moragón i Edelmir Galdón Casanoves.

En concret, repassa la trajectòria vital de Fuster, des dels primers anys a Sueca, la seva consciència valenciana, les obres, les seves relacions amb personalitats de l'època i els compromisos amb el país, la llibertat, la llengua i la cultura. A través de retalls de publicacions o entrevistes, la mostra plasma el pensament i les actuacions de Fuster.

La segona exposició està comissariada per Antonio Martí Monterde i dissenyada per Carles Fargas, i s'endinsa en dos dels prosistes més decisius de la literatura catalana del segle XX i com va ser la relació "intensa" i "contraposada" dels dos autors. Tot plegat, amb unes idees sobre la literatura i el país que són "complementàries" i amb "grans afinitats".

Aquesta exposició aborda diferents perspectives: com són autors de milers de les "millors" pàgines de la literatura catalana del segle; sobre l'estil inconfusible dels autors construït a patri de les lectures i amb dedicació al periodisme; sobre la complicitat literària; i finalment sobre com el llegat esdevé una conversa infinita.

Aragonès demana fugir de "dogmatismes"

La inauguració de les exposicions s'ha fet un any després de l'any Fuster i coincidint amb la Diada del País Valencià, la primera en la qual Vox forma part de les institucions valencianes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat el pensament de Fuster per fugir de "dogmatismes" i "simplismes" en les anàlisis. I també per apostar pels principis humanistes de defensa de la llibertat de les persones i els pobles.

El cap de l'executiu català també s'ha referit als "atacs" contra la cultura i la llengua catalana en els diferents punts del domini lingüístic. Aragonès ha dit que cada un d'aquests ho és "a tot el conjunt" i que això ha de "reforçar-nos": "Estem plenament compromesos", ha exposat. "Tornarem a obrir els braços a activistes, al món de l'acadèmia i la literatura per enfortir-nos des de Catalunya", ha afegit.