25 d’abril: el País Valencià 40 anys després de l'històric "o ara o mai" de Joan Fuster

"O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai." La famosa frase de Joan Fuster, repetida com un mantra pels diferents corrents del valencianisme, i utilitzada com a lema en cartells o de vers en cançons, fa ara 40 anys. Fuster la va pronunciar en un discurs durant l’Aplec de Castelló, celebrat a la plaça de Bous de la ciutat, el 25 d’abril del 1982, un moment d’alta tensió política, amb la Batalla de València en ple apogeu i en plena campanya per aprovar un estatut que recollira les reivindicacions nacionals del valencianisme, com el reconeixement com a nacionalitat històrica, la unitat de la llengua o el reconeixement del nom del País Valencià.

Això no va poder ser i, finalment, l’1 de juliol, les Corts espanyoles aprovaven la Llei Orgànica 5/1982, un text pactat entre les cúpules del PSOE i la UCD, on els valencians hi van tenir molt poc a dir, ja que, per exemple, ni tan sols va ser sotmès a referèndum.

Si llavors, era "ara o mai", i no va poder ser. Ja no es podrà? "Nosaltres ens hem avançat a aquesta pregunta –explica a Públic Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, l’entitat que va organitzar l’Aplec de Castelló de fa 40 anys i que hi torna ara per recordar-lo- i hem revisat el lema, reconvertint-lo amb un "Ara i sempre, País Valencià". Oliver posa l’accent en el fet que "ni 40 anys de dictadura ni 40 anys d’una mala democràcia han aconseguit esborrar-nos, i ací seguim, malgrat la Constitució i aquell estatut, reivindicant que som una nació i fent valdre els nostres drets".

Aniversaris múltiples

El 1982, Acció Cultural va optar per convocar a Castelló per commemorar el 50 aniversari de les Normes de Castelló, l’acord dels filòlegs valencians per reconèixer i adaptar la normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans, que simbolitzen la unitat lingüística, just un dels punts més calents de l’estatut que s’havia d’aprovar en aquell moment.

Enguany coincideixen, no soles el 40 aniversari d’aquell Aplec, sinó també el 90 de les Normes de Castelló, el 50 aniversari de la mateixa Acció Cultural i l’Any Fuster. "Aquest 25 d’abril suposarà la cloenda dels actes del nostre 50 aniversari i l’obertura dels actes de l’Any Fuster –explica Oliver,- encara que els actes se celebraran el 7 de maig". La decisió d’endarrerir la data ha vingut donada per la coincidència del 25 d’abril amb la festivitat autonòmica de Sant Vicent Ferrer i per evitar coincidir amb el primer de maig. "No és la primera volta que fem un canvi així de data, i ha de servir perquè la gent puga mobilitzar-se més fàcilment", continua la presidenta d’ACPV.

Des d’Acció Cultural remarquen el "component festiu" de la mobilització, com un "punt de trobada on coincideix la festa, la cultura i les tradicions, i especialment aquesta edició, després de dos anys de pandèmia en què pràcticament no ens hem pogut ajuntar". Un punt de trobada que reivindiquen especialment generacional: "Convocar a Castelló també té un motiu emocional molt fort, ja que l’Aplec del 1982 va revolucionar la ciutat. Hi ha molta gent que recorda que hi va anar de menuda amb els pares o que no havia nascut però n’ha sentit a parlar i ara, de certa forma, hi podrà anar", continua Oliver.

I és que com fa 40 anys, l’escenari principal de la mobilització serà la plaça de Bous on se celebrarà un macroconcert un cop acabada la manifestació. "A Acció Cultural sempre hem apostat per la cultura i la música. El 1982 va tocar Lluís Llach, a la dècada dels 90 celebràvem els Tirant de Rock, ara hem volgut aprofitar l’ocasió per presentar el nostre Mural musical", explica la presidenta de l’entitat.

Aquest Mural musical és un projecte de recuperació sonora dels últims 50 anys de música en valencià, editat per celebrar l’aniversari de l’entitat i que ha comptat amb la col·laboració de desenes de músics en un disc en quatre volums que recull obres seleccionades i versionades de diferents estils, des del folk fins a les darreres tendències urbanes. Per l’escenari de la plaça de Bous està previst que hi desfilen, no soles les bandes encarregades de gravar els discs, sinó també molts altres col·laboradors o músics que hi han estat versionats. "Els diferents discs del Mural musical ja estan rodant per molts pobles i ciutats valencianes i tenen molt d’èxit, però ara tindrem l’oportunitat de gaudir de tot l’espectacle en conjunt. Serà un gran concert que pensem que és la millor clausura del que ha estat un any dedicat a celebrar el nostre primer mig segle d’existència", conclou Oliver.