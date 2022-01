La pandèmia no atura la màgia dels Reis d'Orient i les cavalcades ultimen la sortida

Els Reis d'Orient han fet valer la seva màgia per desafiar la pandèmia i ja han començat a arribar a tots els municipis de Catalunya on les cavalcades estan preparades per desplegar espectacle i repartir il·lusió.



"El futur serà, no ho dubteu, molt millor que el passat"

En el cas de la capital catalana els Reis d'Orient han desembarcat aquest dimecres a la tarda a Barcelona després d'arribar-hi, tal com és habitual, a bord del pailebot Santa Eulàlia. Ses Majestats han atracat el vaixell al Port del Fòrum, on els ha rebut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els ha entregat la clau màgica de la ciutat, que obre les portes de totes les cases per poder-hi deixar els regals. Per segon any consecutiu la pandèmia ha obligat a repensar el format habitual de l'arribada i per això el tres reis han enviat un missatge d'ànims als més petits. "El futur serà, no ho dubteu, molt millor que el passat", ha dit el Rei Melcior. Per la seva banda Colau ha assegurat que "més que mai" la ciutat necessita "la màgia, l'amor i l'esperança" de Ses Majestats.

Per primer any, i a causa de les restriccions per la pandèmia, el públic no ha pogut anar al Port de Barcelona a rebre els Reis d'Orient. L'arribada s'ha retransmès per televisió, amb una festa que ha començat amb vistoses coreografies de patges i carters. No han faltat per a l'ocasió la guàrdia de gala del Port ni el Patge Gregori, que ha fet de mestre de cerimònies.



Els Reis, acompanyats de la seva comitiva reial, han desembarcat puntuals a les quatre de la tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, els han rebut a peu de moll, i els han acompanyat fins al faristol per dirigir unes paraules a la canalla i les famílies de la ciutat.

"Vull donar les gràcies als nens i nenes perquè sé que han fet un esforç enorme, no només per garantir la seva seguretat i la de les persones que més estimen, sinó perquè tenen molt bon cor i sempre han demostrat una gran capacitat de solidaritat, pensant en qui ho està patint més i passant pitjor", ha remarcat Colau, convençuda que els infants "es mereixen els regals i tot l'afecte" que Ses Majestats avui els porten.



Per la seva banda, el rei Melcior, que hi ha qui diu que aquest any s'assembla a l'actor Pere Arquillué, ha volgut remarcar l'"exemple de valentia" que estan donant els nens i nenes davant de la pandèmia: "Teniu un comportament responsable i, poc a poc, aneu superant la tristesa i l'enyorança que us provoca mantenir-vos distanciats dels vostres familiars i amics més propers". A més, els ha donat les gràcies per ser "tan assenyats, vitals i coratjosos".

L'han acompanyat en tot moment els seus companys inseparables, el rei Gaspar -amb semblances a la tinenta d'alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez- i el rei Baltasar -amb aires a l'activista Cheikh Drame-. Junts han llançat petons a uns infants que els saludaven des d'un balcó i han posat per al núvol de fotògrafs i càmeres que immortalitzaven el moment.



Tot seguit, han marxat per acudir ben puntuals a la cavalcada que protagonitzaran a partir de les sis de la tarda pels carrers de Barcelona. Aquesta nit, Ses Majestats compartiran una única carrossa tots tres, i estrenaran vestuari per a l'ocasió.

Després que la pandèmia obligués a cancel·lar la cavalcada l'any passat, Barcelona la recupera aquest dimecres amb el seu recorregut habitual, tot i que sense caramels per tal d'evitar aglomeracions. També serà obligatori l'ús de la mascareta, i es demana al públic que s'"espongi" per mantenir la distància de seguretat.