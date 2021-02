La pandèmia torna a estar en expansió a Catalunya amb una velocitat de propagació per sobre d'1

La situació epidemiològica a Catalunya torna a agafar una tendència preocupant després que la velocitat de propagació (Rt) hagi superat finalment el llindar d'1 aquest dimecres. Amb una pujada de dues centèsimes, l'Rt ja se situa en 1,01 després de dies de creixement, una xifra que indica que el virus està en expansió. Segons aquesta dada, cada 100 positius propaguen la Covid-19 a una mitjana de 101 persones. També puja el risc de rebrot en cinc punts, fins a 273. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va atribuir la frenada del descens a l'expansió de la soca britànica, que ja suposa un 40% del total de casos.

Per contra, les UCI catalanes encara no s'han buidat prou perquè l'arribada d'una quarta onada no suposi un risc de saturació de la xarxa assistencial greu, tal com han advertit diversos cops les autoritats sanitàries. Ara mateix hi ha 1.918 pacients ingressats als hospitals, 55 menys en les darreres 24 hores, i 587 persones a l'UCI, sis menys. Aquesta darrera xifra frega el pic de la segona onada, 594 el 10 de novembre de 2020, i se situa lluny dels mínims registrats després de la primera onada, 40 el 7 de juliol, i després de la segona, 317 el 23 de desembre.

Per altra banda, s'han declarat 1.486 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA, amb un total de 510.644 des de l'inici de la pandèmia. La incidència a 14 dies per cada 100.000 habitants segueix disminuint i passa de 277,39 a 276,82, mentre que el percentatge de positivitat del total de proves practicat durant la darrera setmana és de 5,46%, lleugerament superior que el llindar de control de l'OMS, establert en 5%. Des del Departament de Salut s'ha explicat diversos cops que l'evolució de la pandèmia quan està en expansió es fa notar primer en l'Rt i l'índex de rebrot, després en la xifra de positius diaris i després als hospitals.

També s'ha informat de 53 noves morts, el que suma un total de 20.565 des de l'inici de la pandèmia. Per altra banda, la campanya de vacunació avança i ja són 330.299 les persones vacunades amb la primera dosi (+9.031) i 184,842 amb la segona (+681).