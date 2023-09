El Parlament Europeu debatrà dilluns l'ús del català en els seus plenaris com llengua de treball

El Parlament Europeu debatrà dilluns la possibilitat d'incloure el català, l'eusquera i el gallec en el llistat de llengües de treball en els plenaris de l'Eurocambra, tot i que no hi haurà una votació i una decisió final.

Es tracta d'una de les accions acordades en la taula de diàleg entre governs abans d'incorporar el català com a llengua oficial de la Unió Europea. Està previst debatre aquesta darrera qüestió el 19 de setembre, el dia que s'ha programat la reunió del Consell Europeu.

El debat sobre la oficialitat del català a la UE està previst pel 19 de setembre

L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha celebrat que "el PSOE hagi finalment requerit aquest debat a la mesa de l'Eurocambra", però ha alertat d'una possible "maniobra" de la presidència del Parlament Europeu, a càrrec de Roberta Metsola, "per dilatar-ne la resolució o, fins i tot, per bloquejar-la".

De fet, Riba preveu que "hi haurà reticències per tal d'avançar en el reconeixement internacional de les llengües cooficials de l'Estat".

Per aquest motiu, el grup parlamentari dels republicans a Europa, els Verds/ALE, procuraran forçar la votació com més aviat millor. ERC també demana als socialistes que posin pressió i els recorda, en el marc de les converses per investir Pedro Sánchez, que tenen "l'obligació de treballar i fer servir el seu pes a l'Eurocambra i al Consell per superar aquests esculls si es vol avançar en les negociacions per a la governabilitat de l'Estat".