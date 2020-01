El president de Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha informat al del Parlament Europeu, David Sassoli, de la sol·licitud del jutge Pablo Llarena perquè la cambra aixequi la immunitat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l’exconseller Toni Comín com a eurodiputats. Lesmes, que també presideix el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), ha remès formalment aquest dilluns la carta del president de la Sala Penal del Suprem, Manuel Marchena, a Sassoli en què l’informa dels passos presos pel jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, en relació a la situació processal de Puigdemont i Comín.



La missiva està datada el passat 10 de gener, dia en què Llarena va acordar sol·licitar al Parlament Europeu que suspengués la immunitat de tots dos exiliats, processats per sedició i malversació. El magistrat va decidir mantenir les euroordres que pesen sobre els dirigents de JxCat, si bé aquestes queden de facto congelades fins que la Cambra concedeixi el suplicatori. No poden ser detinguts si el Parlament Europeu no aixeca la seva immunitat, excepte que tornin a l’Estat, on les seves ordres de detenció segueixen operatives.



Marchena adjunta a la seva carta diverses actuacions contra Puigdemont i Comín, entre elles el del processament, i també la sentència del Procés, dictada pel Tribunal Suprem contra els líders independentistes que no van exiliar-se. També inclou les actuacions en què Llarena ordena les ordres nacionals i internacionals de crida i cerca, detenció i ingrés a la presó nacionals contra Puigdemont i Comín, i informa que es remetran les corresponents traduccions a l'anglès al més aviat possible.



Puigdemont i Comín s’estrenen aquest dilluns com a eurodiputats, gràcies a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras, que de retruc els ha beneficiat i va establir que accedien al càrrec en el moment en què van ser escollits, sense necessitat de passar per Madrid a jurar la Constitució.



Els dos polítics independentistes han reclamat als socialistes que votin en contra el suplicatori: "Estic convençut que faran cas al seu cap de files, que de forma solemne a la investidura, i així va obtenir la majoria, es va comprometre a desjudicialitzar la política. El suplicatori és una conseqüència directa de la judicialització de la política", ha dit l'expresident català. En declaracions als mitjans hores abans de l'inici del ple, que se celebra a Estrasburg, Puigdemont ha manifestat que la crisi catalana "ha impactat de ple als fonaments de la Unió Europea".