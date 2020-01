La primera jornada de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats ha transcorregut enmig d'una enorme expectació mediàtica -sobretot dels mitjans catalans i estatals- i amb alguna protesta més o menys visible de la dreta espanyola. La sessió, marcada també per l'absència forçada d'Oriol Junqueras, ha tingut com a prèvia la concentració del migdia que ha convocat Omplim Estrasburg i que ha reunit unes 300 persones. També hi han assistit el president del Govern, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent. En aquell moment, Puigdemont i Comín han fet la primera compareixença als mitjans, per recalcar que el conflicte català ja té un abast europeu, un missatge que segurament marcarà la seva etapa a l'Eurocambra.



Ja durant el ple, que ha arrencat a les 17h, els dos eurodiputats han mostrat una pancarta per reclamar l'alliberament d'Oriol Junqueras i en una roda de premsa posterior han assegurat que no donen per perduda la votació del suplicatori demanada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i, a més més, Puigdemont ha afirmat que no descarten trepitjar territori espanyol.



Anem a pams. En la compareixença inicial, a l'exterior de l'Eurocambra, Puigdemont ha recordat que fa més de dos anys, en una conferència a Madrid pronunciada en companyia d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, ja havia dit que “la Unió Europea no podia continuar mirant cap un altre costat i s’havia d’involucrar en la crisi catalana”. I que ara ja es pot dir que “hem acreditat que és un assumpte europeu, que ha impactat de ple als fonaments de la Unió Europeu”.

Puigdemont, que minuts abans s’havia retrobat amb els presidents del Govern i el Parlament, Quim Torra i Roger Torrent, respectivament, també ha fet una menció explícita a Oriol Junqueras, el gran absent del primer ple de l’any de l’Eurocambra, després que el Parlament Europeu seguís el criteri del Tribunal Suprem i li retirés divendres la condició d’eurodiputat. “Si la Unió Europea fos veritablement un espai d’unió de drets i llibertats, l’Oriol estaria aquí, perquè té els mateixos drets que nosaltres. El van votar més d’un milió de persones, però no se li estan respectant els mateixos drets que a nosaltres”, ha declarat. Tot seguit ha atacat l’Estat espanyol, per denunciar “que no respecta les regles que ens hem donat entre tots, les de l’estat de dret europeu”.



El líder de Junts per Catalunya també ha recordat que fa quatre anys que el seu govern va prendre possessió del càrrec, mentre que n’han passat dos i dos mesos des de que “vam ser destituïts de manera il·legítima” per part del Govern espanyol. A banda de diversos representants institucionals, com els esmentats Torra i Torrent, al voltant de 300 persones s’han concentrat a l’esplanada de davant el Parlament Europeu per acompanyar Puigdemont i Comín en la seva estrena com a europarlamentaris -gràcies a la sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre Junqueras- i, alhora, per denunciar la situació del líder d’ERC.

Cartell per reclamar l'alliberament de Junqueras

Durant l'inici del ple, Puigdemont i Comín han exhibit un cartell on s'hi podia llegir "Free Junqueras" [Llibertat Junqueras], fins que un treballador de la Cambra els ha fet abaixar-lo. Els eurodiputats l'han mostrat mentre el president del Parlament Europeu, David Sassoli, anunciava que eren reconeguts com a representants de la Cambra, mentre confirmava que a Oriol Junqueras li era retirada la condició de diputat, acatant la decisió del Tribunal Suprem espanyol i la Junta Electoral Central. Sassoli no ha fet cap menció del suplicatori que el Suprem ha sol·licitat aquest mateix dilluns demanant la suspensió de Puigdemont i Comín com a eurodiputats.



Mentre intervenia Sassoli, el diputat català de Vox Jorge Buxadé ha demanat la paraula per referir-se a l'admissió dels eurodiputats independentistes. El president de la Cambra l'ha instat a "seure" i a "tranquil·litzar-se", i ha insistit en el fet que "no hi ha debat" sobre aquesta qüestió.



Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín mostren un cartell a favor de l'alliberament d'Oriol Junqueras. CCMA

"Crèiem que allò que Europa comença als Pirineus ja estava superat"

En la roda de premsa posterior a la sessió, Puigdemont ha deixat clar que no contemplen traslladar la seva residència “a cap lloc” i s’ha mostrat molt crític amb el suplicatori reclamat pel Suprem. “No és compatible demanar el suplicatori, reconèixer la immunitat en el conjunt de la Unió Europea, però no a Espanya”, ha comentat l’expresident, per afegir que “no és comprensible és que nosaltres tinguem immunitat a tot Europa, excepte en un estat membre. Crèiem que allò que Europa comença als Pirineus ja estava superat. La immunitat comença als Pirineus”. Sobre el suplicatori també s’ha pronunciat Toni Comín: “esperem que la votació sobre el suplicatori no es perdi, no la donem per perduda d’entrada”, ha manifestat, per reblar que “podem perdre-la, però guanyar-la políticament”.



Puigdemont també ha comentat que “no descarta trepitjar sòl espanyol”. En aquest sentit, ha volgut subratlla que Espanya “és membre de la Unió Europea i les lleis s'han de complir i les normes que ens hem donat entre tots cal respectar-les, aquí hi ha un cas molt clar: Espanya ha de protegir, respectar i reconèixer la nostra immunitat”. Per tot plegat, considera que per a Espanya “és convenient que nosaltres puguem trepitjar com a eurodiputats, com a homes lliures, com a representants de tots els europeus, sòl espanyol". Si es donés la circumstància, ha dit que el primer que farien seria visitar els presos polítics.



Comín també ha subratllat que “Europa es juga la seva anima en la gestió del conflicte català” i ha recalcat que si ells estan al Parlament Europeu és perquè els ciutadans de Catalunya “no van defallir”. A la roda de premsa també ha intervingut l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, que ha manifestat que Sassoli “ha de rectificar i demanar l’alliberament immediat de Junqueras”.