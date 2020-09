El Parlament no reconeix com a legítima la sentència i manté la confiança en Torra amb els vots de JxCat, ERC i la CUP

El Parlament no reconeix com a "legítima" la sentència del Tribunal Suprem (TS), manté la confiança en Quim Torra com a president de la Generalitat i dona suport al Govern "excepcional". La cambra ha aprovat amb els vots de JxCat, ERC i la CUP la proposta de resolució presentada en el marc del ple específic sobre la inhabilitació del cap de l'executiu, i els comuns s'han abstingut.

D'altra banda, la cambra ha demanat, mitjançant una proposta de la CUP, una resposta "antirepressiva" a la inhabilitació. JxCat i ERC hi han donat llum verda, i els comuns s'han tornat a abstenir. Mitjançant aquesta iniciativa, el Parlament també admet "limitacions" de les institucions catalanes per afrontar la "intromissió" de l'Estat.

Cs i el PSC-Units han demanat a la Mesa que reconsiderés l'admissió a tràmit de la proposta de resolució conjunta entre JxCat i ERC per si contravenia "disposicions constitucionals", però aquestes peticions han estat finalment rebutjades. Concretament, Ciutadans i socialistes es queixaven pels punts que fan referència a la "confiança" mantinguda en Torra i en no considerar legítima la sentència.

Ara bé, els socialistes no han participat al ple sobre la inhabilitació perquè el consideren "un pas més en la degradació institucional". Ciutadans i PPC sí que hi han assistit, però les formacions unionistes han abandonat el ple abans de les votacions.

El Parlament ha denunciat la "vulneració del dret a la llibertat d’expressió davant la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya" i s'ha compromès vetllar per tal que la ciutadania l’exerceixi "amb plenitud". Així mateix, ha constatat que la "vulneració" d'aquest dret a la llibertat d'expressió és un "atac més als principis i llibertats democràtics" que s'estan produint especialment contra l'independentisme en una "causa general" contra aquest moviment "legítim i democràtic".

A petició de JxCat i ERC, la cambra també ha constatat "l'atac dels poders de l'Estat" contra les institucions catalanes i, especialment, contra la presidència de la Generalitat. La proposta assenyala que la legislatura ha estat "marcada per la intromissió dels aparells de l'Estat" però subratlla també les limitacions pròpies. D'altra banda, la iniciativa reclama una resposta antirepressiva a la inhabilitació de Torra que no se centri a gestionar la inhabilitació "com un mer tràmit administratiu".