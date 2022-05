El Parlament reclama la dimissió de Robles amb els vots d'ERC, JxCat i CUP i l'abstenció dels comuns

El Parlament considera "imprescindible" la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, per les declaracions "reconeixent i justificant l'espionatge massiu a dissidents polítics, advocats i societat civil, impròpies d'una democràcia plena i compromesa amb els drets humans". Aquest punt de la moció d'ERC també ha rebut el suport de JxCat i CUP-NCG. Els comuns s'han abstingut. La iniciativa, que també ha condemnat l'espionatge massiu amb els vots dels independentistes i En Comú Podem, ha manifestat la necessitat d'impulsar el dret a petició dels diputats davant l'Eurocambra pel 'Catalangate'.

El text obre la porta a enviar tres parlamentaris a Europa perquè denunciïn el cas d'espionatge. Proposen fer-ho mitjançant l'article 203 del Reglament del Parlament i l'article 2 del Tractat de la Unió Europa. Si prospera i s'aprova una proposta de resolució en aquesta línia, es trametrà a Brussel·les perquè doni audiència. Aleshores la cambra designarà fins a tres diputats per comparèixer a la comissió corresponent.



La cambra també ha instat el Govern a iniciar les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de l'espionatge i a instar el govern espanyol a modificar la llei franquista sobre secrets oficials.

Vilalta: "No es pot fer com si no hagués passat res"

Des d'ERC, la portaveu Marta Vilalta ha reclamat transparència, investigació, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició. "No es pot fer com si no hagués passat res, i s'equivoca qui creu que amb el cessament de Paz Esteban com a directora del CNI s'acaba la depuració de responsabilitats", ha advertit. Vilalta ha expressat que cal garanties per la resolució democràtica del conflicte i ha assegurat que l'aposta per la negociació "es fa evident que és ara més necessària que mai".



El diputat de JxCat Josep Rius ha assegurat que Espanya no té un projecte per Catalunya que no sigui espiar els independentistes, reprimir-los o il·legalitzar-los. I ha fet una crida a "desinfectar les clavegueres de l'Estat".

La CUP-NCG ha reclamat mesures immediates per evitar que el govern espanyol "continuï espiant a les persones sota l'excusa de la seguretat nacional". Montserrat Vinyets ha alertat que "algú que tingui alguna cosa que no vulgui que se sàpiga de la seva vida personal pot ser víctima de xantatge".



David Cid, diputat d'En Comú Podem, ha considerat que és "una bona notícia" el cessament d'Esteban al capdavant del CNI. I ha demanat acabar d'esclarir informacions per demanar més responsabilitats. També ha exigit mecanismes per evitar que aquests espionatges es tornin a produir.

Els socialistes han tret pit de la gestió del govern espanyol. El diputat Jordi Terrades ha garantit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez "donarà explicacions com ha fet sempre". "L'Estat espanyol és una democràcia, té polítiques de seguretat i d'intel·ligència similars a les dels altres països democràtics", ha afegit Terrades, que ha insistit que les crisis s'han d'abordar "des del diàleg".



El portaveu de Cs Nacho Martín Blanco ha titllat la moció presentada pels republicans "d'inadmissible": "Dona per bones 'fake news'". I ha carregat Sánchez per "desvalisar l'Estat de forma irresponsable i temerària per aconseguir allargar la seva estança a la Moncloa".

Des de Vox, Joan Garriga ha definit el 'Catalangate' com "una nova cortina de fum" i ha justificat que el govern espanyol "s'ha de protegir dels colpistes". També ha criticat que els independentistes estiguin presents a la comissió de secrets oficials: "És com posar el llop a vigilar les ovelles".



Alejandro Fernández (PPC) ha considerat que la moció "parla de coses il·legals quan encara no s'ha demostrat" i ha posat en valor que l'assumpte ja estigui als tribunals.