El Parlament supedita la investidura de Sánchez a avenços per assolir un referèndum acordat

Unitat independentista de mínims al Parlament, que ha vist com ERC i Junts aprovaven conjuntament la resolució que supedita la investidura de Pedro Sánchez a certs avenços per assolir un referèndum acordat. L'abstenció de la CUP ha permès tirar endavant la proposta. Més consens ha conreat l'amnistia, que ha comptat amb els vots a favor dels tres grups independentistes i els Comuns.



L'amnistia ha concreat un suport més ampli, dels independentistes i els Comuns

ERC i Junts van pactar a última hora d'aquest dijous una proposta de resolució transaccionada que reclama als partits catalans a Madrid no donar suport a una investidura del president d'un Govern espanyol "que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum". És la que finalment s'ha aprovat amb els seus vots i gràcies a l'abstenció de la CUP.



El text manifesta que "el mandat que va sortir del referèndum del Primer d'Octubre de 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l'Estat".

El PSC, en contra

Aquesta proposta d'ERC i Junts va aixecar polseguera, especialment en les files d'un PSC coordinat amb el PSOE, que ha votat en contra de totes les propostes que parlaven d'autodeterminació i amnistia.



Pel que fa al referèndum, en un comunicat conjunt els socialistes han tancat aquesta porta, i fins i tot el primer secretari del PSC, Salvador Illa, no ha descartat una repetició electoral. "Si s'ha d'anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï", ha afirmat en una entrevista a Rac 1.

Illa ha obert la porta a noves eleccions

El PSC només ha votat a favor de la seva proposta de resolució que apostava pel diàleg en el marc de la Constitució. Està previst que les negociacions dels partits independentistes amb el PSOE s'intensifiquin a partir d'aquest divendres, amb el fracàs definitiu de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tot i això, aquest nou gir ha provocat tensió públicament entre els partits.

L'amnistia, pels "represaliats polítics"

Pel que fa a l'amnistia, els tres partits independentistes han arribat a un acord que supera les iniciatives que havien registrat per separat i les discussions de les últimes hores. La resolució ha estat aprovada amb els vots dels independentistes i els Comuns.

El text pactat insta el Govern i les institucions catalanes a "esforçar-se" per aprovar la llei d'amnistia. Així doncs, no només fa referència al Govern, com deia el text inicial d'ERC. Des de Junts volien que s'impliqués també als partits. I l'acord també fa referència, com volia la CUP, a la proposició de llei sobre amnistia que el Congrés no va admetre a tràmit el 2020.



El text també estableix que l'amnstia ha de beneficiar les persones represaliades "per motius polítics". ERC i la CUP interpreten que, amb aquest redactat, s'exclou la presidenta de Junts, Laura Borràs.



La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha destacat l'amnistia que seria "un punt de partida en igualtat de condicions" per "engegar una nova fase democràtica en el conflicte de sobirania". La portaveu ha insistit que la solució "democràtica" passa tant per l'amnistia com pel referèndum i ha advertit que aquestes són "les condicions" que posen per a una investidura. "Si volen governar, han de respectar Catalunya i els seus consensos", ha avisat.