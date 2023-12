Un pessebre vivent amb dues Mares de Déu i sense representació de Sant Josep

Vilavenut (Pla de l'Estany) celebra aquesta cap de setmana la 35a edició del tradicional pessebre vivent de Nadal. La peculiaritat del d'aquest any és que els visitants no hi han trobat cap representació de Sant Josep, sinó la de dues Mares de Déu. Les protagonistes del canvi són l'Aina i la Tina, que el 23 d'octubre es van convertir en mares de la seva segona criatura: la Lola, que hi fa de nen Jesús. La decisió ha provocat que el pessebre de Vilavenut ressoni més que mai.

"Ens van proposar participar-hi, però cap de les dues volia disfressar-se d'home", explica l'Aina, que és filla de Vilavenut. "Com que som dues dones vam dir que volíem fer-ho així i no ens van posar cap problema", explica la Tina. Una s'ha vestit amb la tradicional túnica blava amb mocador blanc a joc i l'altra, se l'ha posat verda, coberta amb una tela lilosa.

La parella insisteix a dir que la seva presència al pessebre "no és cap reivindicació", ni volen ser un precedent per altres famílies. "En cap moment hem volgut que ningú religiós se senti ofès, ni canviar la tradició", afirma l'Aina. I afegeix: "Soc nascuda en aquest poble, he fet sempre el pessebre i em feia il·lusió participar-hi amb la meva família". De fet, ella ja va fer de nen Jesús al pessebre de Vilavenut l'any del seu naixement, com ara farà la seva filla.

35 anys de pessebre

Segons relata l'organització, aquest és un pessebre que "va començar el mossèn del poble fa 35 anys". "En un inici, només hi participaven infants i el nen Jesús ja era de veritat", explica la membre de la junta del pessebre, Anna Oliver, que diu que a mesura que ha anat passant el temps, "s'ha anat oferint als que han tingut criatures fer l'escena del naixement".

Per això, es comença a donar el cas que "molts que fan de Sant Josep o de verge Maria, van fer de nen Jesús". Això és el que ha passat aquest divendres amb l'Aina, però no és l'única que aquest any farà de verge Maria.

Sobre el ressò que ha tingut fer un pessebre vivent amb dues Mares de Déu, Anna Oliver reconeix que en un principi els va "agradar", perquè "Vilavenut té cent habitants i era un reclam perquè vingués gent". Ara que ja fa més dies, considera que "ha sortit una mica de mare" perquè els han arribat a demanar accions com "fer una postal de Nadal", lluny del propòsit que asseguren que tenien.