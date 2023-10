Pinça entre PSC i Junts per evitar que el ple sobre Rodalies es faci immediatament 

Malgrat els constants problemes amb el servei, Junts i PSC han evitat que el ple monogràfic sobre Rodalies sol·licitat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, es faci de manera immediata, com havia demanat el Govern. En votació a la Junta de Portaveus, s'ha acordat que primer es faci un ple monogràfic sobre energia, que serà la setmana que ve ajuntant una petició de PSC i una de Junts; i que el ple sobre seguretat demanat per PSC sigui el 7, 8 i 9 de novembre. Així doncs, s'ha deixat per a finals de novembre el ple sobre Rodalies.

Serà en el marc del ple ordinari del 21,22 i 23 de novembre, una dies abans que acabi el termini per a la investidura de Pedro Sánchez. La data límit per evitar unes noves eleccions estatals és el 27 de novembre. ERC lamenta que Junts hagi prioritzat les propostes del PSC per "interès partidista" i els demana que rectifiquin.

Segons informa l'ACN, fonts del grup parlamentari d'ERC retreuen a Junts que "hagi endarrerit la necessitat de buscar solucions en l'àmbit ferroviari" alineant-se amb el PSC i amb la "complicitat" de Vox. Els republicans recorden que tant al debat de política general de l'any passat com el d'aquest setembre el Parlament va aprovar propostes, també dels socialistes, sobre el traspàs de Rodalies. I insten Junts a "rectificar".

Per a ERC, corregir el pèssim servei ferroviari de l'Estat a Catalunya és una "prioritat"

El traspàs complet del servei a la Generalitat és una de les principals demandes d'ERC en la negociació amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. Segons ERC, corregir de manera urgent el pèssim servei ferroviari de l'Estat a Catalunya és una "prioritat" i no entenen la "pinça" de Junts i PSC per dilatar aquest tema en el calendari.

Precisament la setmana passada, el Govern va presentar un informe en què denunciava que entre 2010 i 2021 el Govern espanyol només ha executat la meitat de la inversió prevista a Catalunya a Renfe i Adif, de manera que no han arribat al territori més de 3.600 milions. Segons fonts d'En Comú Podem, el seu grup ha prioritzat els plens sobre energia i sobre Rodalies, ja que consideren que són els dos més urgents.