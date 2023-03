El ple de Barcelona acusa el govern de fer "accions de partit" en les campanyes d'aquest 2023

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat constatar que molts dels projectes municipals presentats aquest darrer trimestre del 2023 són "accions de partit i no de ciutat", que han estat "costejats amb despesa pública". Els grups de Junts, Cs, PP, Valents, i la regidora no adscrita, han donat suport a la proposició d'ERC, que ha tingut els vots en contra el PSC i Barcelona en Comú.

La proposta dels republicans insta el govern municipal a presentar un informe de les campanyes institucionals que s'han fet durant aquest període, abans de quinze dies. El text haurà de detallar el cost i l'objectiu de servei públic que persegueixen.

El titular del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, ha lamentat que els comuns i el PSC "hagin deixat de governar" per "dedicar-se de ple a la campanya" electoral de les municipals. Considera que els dos grups de govern "competeixen per veure qui s'endú més recursos públics", sense cap mena de "vergonya", ha considerat. "No es poden presentar programes electorals sota l'aparença de compromisos del govern actual", ha insistit.

En la mateixa línia s'han expressat la resta de grups de l'oposició. Junts ha apuntat que els governants han fet "inauguracions encobertes" i "propaganda" durant diferents actes.

També ho ha dit Cs que han parlat "d'autobombo" i penjar-se "medalles que no els pertanyen". En aquest cas, també s'ha criticat la posició d'ERC com a "còmplices" del govern "més opac de la història".

El PP, Valents i la regidora no adscrita han votat a favor de la proposició dels republicans, però també han qüestionat que ERC hagi fet de "soci" de l'equip de Colau en certes ocasions. Una de les campanyes que més han retret al govern ha estat la relacionada amb la superilla de l'Eixample, celebrada recentment.

El tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, ha negat les acusacions i ha criticat que es portin al ple propostes que només vulguin posar "el dit a l'ull". Ho ha dit apuntant directament contra ERC: considera que qui "ha confós el rol del govern són ells", citant la polèmica de Gabriel Rufian a Santa Coloma de Gramenet.

El ple de rebutja reprovar Colau gràcies a ERC

D'altra banda, la sessió plenaria ha rebutjat reprovar l'alcaldessa Ada Colau i el seu equip de govern per la gestió dels dos darrers mandats. Junts ha presentat una proposició on acusava el govern de "falta de lideratge" en la defensa de la ciutat i els seus interessos i qüestionava el seu "fracàs" per a solucionar els principals problemes.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al ple de Barcelona. — Eli Don / ACN

La proposta ha obtingut el suport dels grups municipals de Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita, ja que ERC s'ha abstingut. El grup republicà ha optat per abstenir-se, al·legant que la proposició és una qüestió "d'aparença" i no pas "de fons". "La reprovació real arribarà el 28 de maig", han assegurat.

La regidora Neus Munté ha carregat durament contra l'acció de govern dels darrers anys, que ha estat farcida de "confrontació", "victimisme" i pocs "consensos", que els han portat a governar "buscant enemics". La de Junts per Catalunya considera que han tirat endavant "polítiques fracassades" i que només han volgut ser govern en les coses bones.

El ple rebutja no reservar el 30% d'habitatge protegit

L'Ajuntament de Barcelona també ha rebutjat la proposta del grup municipal del PSC que obria la porta a no reservar el 30% d'habitatge protegit en noves promocions i rehabilitacions. JxCat és l'únic grup que ha votat a favor del plantejament dels socialistes.

La mesura, aprovada el 2018, preveia la promoció de més de 300 habitatges socials per any, "però només n'han fet 54", segons ha assegurat la tinenta d'alcaldia Laia Bonet. La responsable ha afegit que no és "eficaç", tot i que es tracta d'una mesura benintencionada. La tinenta d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que la proposta no es pot desenvolupar legalment i que respon a una estratègia electoralista.