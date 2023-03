El govern de Barcelona aprova la reforma de la ronda de Sant Antoni amb el vot en contra del PSC

Barcelona dona llum verda a la reforma de la ronda de Sant Antoni, que preveu convertir-la en una gran plaça. El projecte ha tirat endavant a la Comissió de Govern de l'Ajuntament, tot i el vot en contra del PSC, que forma part de l'executiu municipal amb Barcelona en Comú.

Els socialistes han rebutjat el projecte en considerar que "no reuneix el consens de la majoria de veïns i comerciants". Ho ha justificat així la presidenta de Grup Municipal del PSC, Laia Bonet, a través d'una piulada a Twitter.

La socialista reclama "una ronda que garanteixi la mobilitat, amb un carril bus en cada sentit i zona de càrrega i descàrrega al costat del Raval". I insisteix que "els problemes del Raval no se solucionen amb una plaça a la Ronda de Sant Antoni, sinó amb un pla integral de millora com el que proposem des del PSC".

Els socialistes es tornen a desmarcar dels seus socis quan resten menys de dos mesos per les eleccions municipals del 28 de maig. En els darrers mesos han votat en contra de projectes del mateix govern municipal, com en el cas del Pla d'usos de l'Eixample, tot i l'acord amb els comuns.

La proposta contempla un pressupost d'obres d'11,3 milions d'euros. Incorpora un nou espai per a vianants entre Villarroel i Floridablanca i elimina el carril bici que hi havia en el plantejament anterior, permetent la lliure circulació d'aquest mitjà, amb prioritat per als vianants. També s'hi instal·larà un paviment de pedra natural i pèrgoles verdes i fotovoltaiques amb zones d'ombra i només hi haurà carril bus exclusiu de baixada entre Villarroel i Comte d'Urgell.

La iniciativa respon al model Superilla de Barcelona, segons indica el consistori. El seu objectiu es potenciar les zones verdes, els usos ciutadans, la vida de barri, el comerç local i la mobilitat sostenible.

L'aprovació del projecte executiu per reformar la ronda de Sant Antoni dona resposta a l'avantprojecte presentat al febrer com a resultat del procés participatiu fet amb el veïnat i entitats de la zona. "Suposarà l'inici d'un nou plantejament per a totes les rondes de Ciutat Vella", apunta el consistori en un comunicat.

El calendari del projecte

Després de l'aprovació inicial del projecte executiu, el següent pas serà aprovar-lo definitivament i adjudicar les obres al juliol. La voluntat és iniciar-les a finals d'estiu, i que durin uns deu mesos. Hi haurà una comissió de seguiment per avaluar l'evolució del projecte i l'estat de la zona, com demanaven la cinquantena d'entitats a favor de la pacificació.

A la ronda ja no hi ha avui dia la llosa damunt la qual es va col·locar l'antic mercat provisional de Sant Antoni, ja que es va acabar de retirar a principis d'aquest mes. Des de llavor s'han reactivat les activitats de dinamització ciutadana amb activitats i jocs adreçats a un públic familiar i també per a adults.

Una gran plaça sense vehicles

La futura ronda de Sant Antoni es configura com un àmbit pacificat on l'asfalt i la circulació de cotxes desapareixen per donar pas a un paviment continu de pedra natural i de façana a façana. Destaca la nova plaça entre els carrers de Villaroel i Floridablanca completament pacificada i lliure de vehicles.

Aquest tram s'allibera de les places de càrrega i descàrrega previstes inicialment en l'avantprojecte, que passen a situar-se als extrems de la mateixa plaça. El nou àmbit totalment pacificat es diferenciarà de la resta de l'espai i combinarà parterres, verd, zones de joc i paviment de sauló. S'unirà amb la plaça del Pes de la Palla, que es reformarà.

La proposta preveu un carril bus exclusiu de baixada només des de Villarroel fins a Comte d'Urgell, la qual cosa fa possible blindar del pas de vehicles la plaça entre Villaroel i Floridablanca. Resol així el pas del bus contra direcció pel carrer del Comte d'Urgell. A més, en aquest tram es genera una vorera de més de 17 metres d'amplada al costat Raval, entre altres mesures.

Àrea afectada per la remodelació de la ronda de Sant Antoni de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Pel que fa a la mobilitat amb bicicleta, es consolida el pas de ciclistes que ja s'hi produeix avui dia. Podran circular per tot l'àmbit mantenint la prioritat de pas del vianant.

També es col·loquen escocells i parterres més grans per a arbres, arbustos i flors, majoritàriament entre Floridablanca i Villarroel. En total, es projecten més de 1.000 metres quadrats de verd urbà i uns 150 arbres, dels quals 46 són nous.

El projecte també inclou pacificar l'eix verd de Tamarit per connectar així la nova ronda amb la superilla de Sant Antoni. I la creació de dues placetes a l'encreuament amb Casanovas i amb Tamarit, així com la renovació la plaça del Dubte, inclosa en l'àmbit.

La reurbanització permetrà incrementar l'espai públic destinat als vianants i les zones verdes. Actualment, entre la ronda i el carrer de Tamarit hi ha 15.262 metres quadrats d'espai pacificat i amb aquesta transformació s'arriba als 16.300 metres quadrats.