Un PNB empatat amb EH Bildu conservarà el Govern basc gràcies a la reedició del pacte amb el PSE

EH Bildu i el Partit Nacionalista Basc (PNB) empaten en el cim de la política basca. 27 escons per a cadascun. L'esquerra abertzale, això sí, consolida la seva hegemonia en l'espai de l'esquerra amb sis escons més que en les eleccions de 2020, són els millors resultats de la seva història. El PNB, en canvi, en perd tres. El Partit Socialista d'Euskadi (PSE) n'ha obtingut 12 i el Partit Popular (PP), set. Vox manté el seu escó i Sumar entra al Parlament Basc amb un. Podemos, per part seva, perd els seus sis seients.

Els números, en qualsevol cas, habiliten un nou Govern de coalició entre el PNB i els socialistes, de manera que tant el jeltzale Imanol Pradales, com el socialista Eneko Andueza han aconseguit els seus objectius. Entre les dues forces sumen 39 diputats, un per sobre dels 38 que marca la majoria absoluta.

Pradales es podrà coronar lehendakari. Andueza ha aconseguit mantenir en la seva possessió la clau de govern i podrà reeditar la coalició del PSE amb el PNB.

La vida (no) segueix igual a Euskadi

Va costar arrencar amb la campanya electoral. La carrera cap a Ajuria Enea es va mantenir a mig gas fins que la Gabarra es va tirar al riu amb motiu de la victòria de l'Athletic Club en la Copa del Rei. Després, en l'última setmana de campanya, les diferents formacions ja van oferir tot el seu arsenal. EH Bildu va tractar de centrar la discussió en les polítiques socials, l'ecologisme o el feminisme, però no va poder evitar que ETA, la banda terrorista que va cessar la seva activitat armada el 2011 i es va dissoldre per complet el 2018, entrés també en campanya.

El candidat abertzale, Pello Otxandiano, no va qualificar com a "terrorista" a la banda en una entrevista en la Cadena Ser i això va centrar bona part de la conversa durant diversos dies. Més tard, va demanar disculpes a les víctimes per si havia pogut ferir la seva sensibilitat. No obstant això, en vista dels resultats finals, no sembla haver-li passat factura.

El PNB va centrar el seu discurs en la "gestió" i, especialment, a "no posar en risc tot l'aconseguit", tal com va clamar el seu candidat Imanol Pradales en l'acte de tancament de campanya a Bilbao. Va reduir la cita electoral a triar entre dos models: el seu i el d'EH Bildu.

El Partit Socialista d'Euskadi (PSE) va insistir constantment en el seu paper de clau de govern i va abundar en qüestions econòmiques i de perfil internacional. Ho va fer el mateix Pedro Sánchez, que va acompanyar al candidat Eneko Andueza en l'últim míting.

El PP de Javier d'Andrés, per part seva, es va centrar, en l'últim tram de la campanya electoral, a esgarrapar tots els vots possibles al PNB i a concentrar el vot contra EH Bildu. La batalla entre Podemos i Sumar, que s'ha saldat amb un únic escó per a la formació de Yolanda Díaz, va escalar en els últims dies amb el dramatisme de les enquestes. L'esquerra estatal, per tant, es manté pels pèls en la política autonòmica basca, encara que la formació morada en desapareix.

Tot segueix igual, però alguna cosa canvia en la política basca. El PNB manté a un dels seus com a lehendakari i ho fa gràcies al PSE, però EH Bildu ha aconseguit el millor resultat de la seva història i ja parla de tu a tu als jeltzales, que, malgrat tot, són la força més votada.