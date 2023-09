Polèmiques declaracions de Trias: "Crec que el PSOE estava darrere del cop d'estat del 23-F"

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a la capital catalana, Xavier Trias, ha assegurat que darrere del cop d'estat del 23-F estava el PSOE: "Ningú es pot creure que això va ser cosa del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això", ha assegurat en una entrevista al programa Aquí Catalunya de Ser Catalunya, en què ha vinculat l'episodi a una estratègia per frenar el desenvolupament autonòmic.

"Es va acabar el 23-F, es va canviar el govern, i què va fer el primer el Partit Socialista? La LOAPA (Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic)", ha argumentat Trias, que ha admès que les seves paraules podrien aixecar polseguera entre els socialistes: "Diran que estic gagà, que estic gran, però és evident", ha conclòs. El líder de Junts ha evitat donar noms concrets i ha assegurat que no té coneixement sobre si Felipe González n'estava al corrent dels detalls.



També s'ha referit a la visita del rei a Barcelona i ha indicat que se li hauria de dir: "No estem contents". Trias també ha parlat del govern de la capital catalana i ha indicat que Jaume Collboni l'ha trucat i li ha manifestat que vol parlar amb ell. Amb tot, ha remarcat que no farà "del seu escolanet" ni tampoc de cap de l'oposició perquè la seva intenció és "marxar a casa".

Tot i que ha remarcat que no ha perdonat a Jaume Collboni pels seus moviments durant la investidura a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha obert la porta a negociar amb el batlle. "Nosaltres podem quedar-nos com a oposició, responsable, però dura o si ell s'apropa ens asseurem i veurem el que hem de fer", ha assegurat Trias.

"Ni faré d'escolanet del senyor Collboni ni faré en cap dels casos de cap de l'oposició"

Amb tot, ha reiterat que no té intenció d'acabar l'actual mandat i ha insistit en què no és veu com a primer tinent d'alcalde perquè ell en un període curt de temps marxarà a casa: "Sempre he dit el mateix, o era alcalde o res. Ni faré d'escolanet del senyor Collboni ni faré en cap dels casos de cap de l'oposició quan no em presento d'aquí a quatre anys, no té cap lògica", ha sentenciat.

Preguntat sobre les negociacions per la investidura, s'ha mostrat partidari de donar suport a Pedro Sánchez però no "a qualsevol preu". Així mateix ha lamentat que fins el moment ningú els hagi fet "una proposta clara".

En un missatge al seu compte de Twitter, el diputat del PSC al Parlament Ferran Pedret ha titllat les paraules de Trias "d'infàmia". "Socialistes que van córrer a ocultar o destruir les fitxes dels militants, amb el record ben fresc del 1973 xilè. Altres que es van presentar als ajuntaments per defensar-los. Avis que s'oferien a recollir els nanos dels militants per si de cas. La infàmia de Trias, al descobert", ha escrit Pedret.