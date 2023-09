Trias posposa la seva sortida de l'Ajuntament però promet que el 2024 ja no hi serà

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha decidit endarrerir la seva sortida del consistori durant "un temps". Trias havia garantit –tant en campanya si no era alcalde com després de la investidura del socialista Jaume Collboni- que es quedaria a l'Ajuntament fins el setembre o l'octubre, però en una entrevista a Ràdio 4 ha explicat que ha decidit allargar-ho després que "molta gent" li hagi demanat que es quedi "un temps més".

"Ho faré", ha resolt, tot i que no ha volgut concretar fins quan té previst ser regidor i s'ha limitat a dir que "el proper any" ja no hi serà. Durant aquest temps, ha explicat, intentarà "consolidar" l'estructura del grup municipal i "perquè la política es calmi".

Junts va ser la força més votada a les eleccions municipals del 28 de maig, amb 11 regidors, per davant del PSC (10) i Barcelona en Comú (BComú), però el suport d'última hora del PP va fer possible la investidura de Collboni, que també va rebre els vots dels Comuns, fet que va apropar Trias a la seva retirada definitiva de la política.

D'altra banda, sobre la possibilitat d'entrar al govern municipal encapçalat per Jaume Collboni, Trias ha assegurat que "mai es pot descartar res", tot i que ha subratllat que ara mateix "té poc sentit". El president del grup municipal ha recordat que ara mateix Junts són a l'oposició i que ell n'és el cap, i que per tant tindria poc sentit entrar al govern. A més, ha remarcat que per poder-s'ho plantejar caldria que "Collboni no estigués coquetejant tot el dia amb Ada Colau".

Trias també ha retret a Collboni que hagi optat per fer "apropaments" en la seva direcció a través "d'oferir llocs a gent que sap que s'aprecia i amb qui hi ha bona relació". Trias ha posat l'exemple de Santi Vila, que presidirà un comitè d'experts en infraestructures, i ha assegurat que aquesta és "la tàctica" de Collboni.