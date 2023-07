Collboni fitxa l'exconseller Santi Vila per presidir un nou comitè assessor d'infraestructures 

L'exconseller Santi Vila torna a la política de la mà de Jaume Collboni. L'alcalde de Barcelona ha fitxat l'exconvergent per per presidir un nou comitè assessor d'infraestructures. L'organisme, que s'ha presentat minuts abans del ple, orientarà l'Ajuntament de Barcelona en infraestructures clau per a la ciutat, com el port o l'aeroport. L'integraran membres experts en l'àmbit i no tindran cap mena de retribució.

El nou òrgan, que no serà vinculant i tindrà un caràcter consultiu, se centrarà en infraestructures de transport ferroviàries, portuàries i aeroportuàries. Per tant, serà clau pel futur dels creuers al Port de Barcelona o la possible l'ampliació de l'aeroport, dos dels temes que més ha distanciat els Comuns i el PSC.

"La mirada a curt termini d'endreçar l'espai públic és compatible amb la de llarg termini per endreçar les infraestructures", ha dit Collboni en una compareixença, on també ha justificat l'encàrrec a Vila perquè "independentment de la seva trajectòria política, que és diferent a la nostra, té un prestigi al país".

"Em mou l'estima per Barcelona i l'amistat personal amb l'alcalde", ha defensat Vila, que ha dit que el nou òrgan treballarà amb "independència i coneixement i que sigui plural en tradicions ideològiques"

Vila va ser conseller de Territori i Sostenibilitat amb CiU. El nou enginyer en cap del consistori, Oriol Atlisench, farà les funcions de coordinació. El comitè assessor es reunirà de manera permanent cada dos mesos aproximadament i el president podrà convocar grups de treball específics. El comitè plenari, en canvi, ho farà dos cops l'any.



Fora de la política des del 2017

Vila va iniciar la seva carrera política l'any 2006 com a diputat de CiU al Parlament de Catalunya. Entre el 2007 i el 2012 va combinar el càrrec al Parlament amb el d'alcalde de Figueres, fins que va ser nombrat conseller de la Generalitat de Catalunya al Departament de Territori i Sostenibilitat.

El 2016 va passar a ser el titular de Cultura i el 2017, l'any del referèndum de l'1 d'octubre, d'Empresa. Vila també va formar part de l'Executiu d'Artur Mas durant la consulta del 9 de novembre.

Després de deixar la política el 2017, Vila va ser inhabilitat pel Tribunal Suprem per haver format pel govern de Carles Puigdemont durant l'organització del referèndum de l'1-O, tot i que va dimitir com a conseller el dia abans de la declaració d'independència per discrepàncies amb la posició de l'aleshores president.

El 2018 es va donar de baixa del PDeCAT i es va reincorporar al sector privat com a director general d'Aigües de Banyoles. L'estiu de 2021 es va convertir en president de la fundació Cercle d'Infrastructures, en substitució de Pere Macias.