PSC, Junts, ERC i comuns reediten el pacte a l'AMB, que presidirà Jaume Collboni

Els grups metropolitans PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem-Confluència i ERC-AM han signat aquest dimarts la reedició del pacte de govern a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirà ara aquesta entitat que gestiona el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, només per darrere de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital.

La Junta de Govern d'aquest mandat a l'ens estarà formada pel president i 16 consellers i conselleres. El PSC tindrà nou membres, Junts per Catalunya tres, els comuns tres més i ERC dos membres. Tot plegat s'ha conegut en el mateix dia que s'ha confirmat l'entrada d'ERC al Govern de la Diputació de Barcelona.

Els representants dels quatre grups, Antonio Balmón (PSC), Isidre Sierra (Junts), Lluís Mijoler (Comuns) i Oriol López Mayolas (ERC) han firmat l'acord i han destacat la "generositat" que ha fet possible un acord que fa una lectura "positiva i constructiva" dels resultats de les darreres municipals. Consideren que demostra la importància de "cooperar més enllà del color polític".

El pacte busca afrontar les desigualtats socials i l'emergència climàtica, impulsar el progrés socioeconòmic, la millora de la qualitat de vida de les persones i la protecció del medi ambient i el territori. Les prioritats del mandat passen així per l'habitatge assequible, la mobilitat sostenible i de baixes emissions i l'augment de l'ocupació.

El quart mandat de l'AMB, el primer presidit per un membre del PSC, arrencarà dijous amb la constitució del Consell Metropolità. Està format per 90 consellers i conselleres, és el màxim òrgan de govern de l'AMB, i escollirà el nou president a partir de la proposta que formularà el Consell d'Alcaldes dels 36 municipis que integren l'AMB.

Defensa de l'acord

L'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha assenyalat que tot i que els socialistes tindran una àmplia majoria de consellers, han apostat un cop més per "integrar" la resta de grups per crear un govern "ampli" i el més representatiu possible. L'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra, ha dit que l'acord ha estat "fàcil" perquè les prioritats "estan clares", i ha posat el nou govern de coalició com a exemple per a altres administracions. L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, creus que els governs de coalició són "el futur" com s'ha demostrat a Consells Comarcals, Diputacions i, segurament, al govern espanyol.