L'exconsellera Àngels Chacón liderarà el nou partit del centredreta catalanista. La nova formació es presentarà al gener i sorgeix de l'acord assolit entre el PDeCAT, Convergents, Lliures i la Lliga. La intenció del partit, que pretén integrar independents i militants de les organitzacions esmentades, és concórrer a les eleccions municipals del 2023. Chacón deixarà el lideratge del PDeCAT per centrar-se en la nova formació, que ja ha consensuat un decàleg ideològic al voltant del dret a decidir. El nou partit defensarà una millora de l'autogovern de Catalunya i rebutjarà la unilateralitat, si bé no renunciarà a la independència.



A banda de Chacón, la cap de files de la Lliga, Àstrid Barrio, també hi tindrà un paper protagonista. S'espera que també s'hi vagin apropant dirigents de l'extinta CiU com Roger Montañola o Antoni Fernández Teixidó. Exdirigents de CDC i el PDeCAT propers a Marta Pascal com ara Carles Campuzano o Lluís Recoder no veuen el nou projecte amb mals ulls, tot i que de moment no s'hi sumarien. No hi seran el partit d'Units -de Ramon Espadaler, i que ara s'integra al grup parlamentari del PSC-, ni el PNC de Marta Pascal -tot i haver assistit a diverses reunions per formar aquest nou partit catalanista. Tampoc en formarà part l'exfundador de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch.

En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya, Chacón ha asseverat que ella no s'aparta del que ja deia el 14-F, quan es va presentar com a candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes: "La solució al conflicte ha de passar pel diàleg i el consens", i "hem d'aspirar a les màximes quotes d'autogovern". "No renunciem a ser independentistes", ha subratllat l'exconsellera, que ha remarcat que al nou partit "hi cabrà tothom" si està d'acord amb les premisses per resoldre el conflicte a través del diàleg.

Municipals 2023

Chacón té la voluntat que el nou partit ja es presenti en alguns municipis a les eleccions del 2023. Com que el PDeCAT és el partit que té drets electorals, ja no es presentaria sota les seves sigles en aquests comicis locals. I ho faria a partir de coalicions que aixoplugarien la marca del nou partit de Chacón. Tal com ha explicat l'Ara, la situació aboca alcaldes i alcaldesses del PDeCAT a escollir entre sumar-se al nou partit de Chacón o bé apostar pel projecte de Junts per Catalunya, que ja fa mesos que treballa per seduir-los. De fet, batlles com els de Figueres, Lloret de Mar o Martorell ja han registrat la seva pròpia marca municipal sota el nom de Junts, per evitar que JxCat en presenti una llista alternativa. No descarten, però, arribar a un acord amb el partit que lideren Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.