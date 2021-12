Si avui se celebressin eleccions al Parlament, ERC s'imposaria amb certa claredat, per davant del PSC i Junts per Catalunya, mentre que els socialistes serien els guanyadors en el cas d'uns comicis espanyols. Si més no, aquest és el pronòstic del Sondeig d'Opinió Catalunya 2021, publicat aquest dijous per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). El treball, que es realitza anualment des del 1989, també mostra com el suport a la independència perd força i, sobretot, com ara mateix només el 8,0% dels catalans opinen que el Procés culminarà amb la independència de Catalunya, el nivell més baix dels darrers anys.



L'enquesta, que recull el resultat de 1.200 entrevistes realitzades durant l'octubre, apunta que el 19,6% dels catalans adults votarien ERC a les eleccions al Parlament, més de cinc punts per sobre del PSC, que rebria el suport del 14,3%. Ambdues formacions augmentarien tant en vots com en suports relatius, fonamentalment perquè el volum d'enquestats que diu que no votaria és molt menor al que va optar per l'abstenció als comicis del passat 14 de febrer. Aquell dia, però, el PSC va aconseguir la victòria, tot i obtenir els mateixos diputats (33) que Esquerra.



En tercera posició quedaria JxCat, amb tot just el 10,5% de suport, poc més de la meitat del que tindria ERC, amb qui gairebé va empatar a les eleccions. La CUP (7,1%) i En Comú Podem (4,4%) apareixen a continuació, per davant de Cs (3,0%), PP (2,8%) i Vox (2,8%). Significativament, la formació d'extrema dreta perdria votants.



Dels partits parlamentaris, Cs, que avança cap a la descomposició, és el que mantindria una menor fidelitat de vot, ja que tot just retindria la meitat dels votants, molt per sota JxCat (82,4%), PSC (80,7%), En Comú Podem (80,5%) i ERC (79,5%). Al Congrés, en canvi, la victòria seria el PSC (21,3% del suports), per davant d'ERC (15,9%), En Comú Podem (10,1%) i JxCat (8,3%). Als comicis de novembre de 2019, el triomf va ser d'ERC, per davant dels socialistes.

La independència perd força

L'altra gran qüestió que aborda el sondeig de l'ICPS és el conflicte territorial i mostra un clar desgast del suport a la independència. En la pregunta binària, el 52,9% dels consultats prefereixen que Catalunya segueixi sent una part d'Espanya, mentre que el 39,4% vol que sigui un Estat independent, amb diferència el nivell més baix dels darrers anys. Amb tot, només el 29,3% dels catalans voldrien que el Procés acabi "amb la independència de Catalunya", la dada més baixa dels últims set anys, mentre que el 46,3% vol que s'arribi a un "acord amb Espanya per dotar a Catalunya de més autogovern", una opció que guanya pes. Finalment, només el 8,0% dels consultats creu que el Procés es culminarà amb la independència de Catalunya -el 2015 eren el 17,1%-, mentre que el 43,1% opina que serà amb un acord per ampliar l'autogovern i el 29,8% simplement amb l'abandonament del Procés.



Ara bé, entre els consensos majoritaris de la societat catalana s'hi manté la celebració d'un referèndum com a via de solució al conflicte i l'amnistia. En concret, dos terços dels catalans veurien bé que a la taula de diàleg entre governs s'acordés la celebració d'un referèndum, el mateix volum que també veuria bé l'amnistia per a totes les persones encausades durant el Procés, amb un percentatge similar. Encara és més ampli el recolzament a un acord per augmentar les competències de la Generalitat (72,2% a favor) o millorar el finançament autonòmic (82,0%). S'ha de dir, però, que hi ha més catalans que creuen que la taula no servirà per assolir un acord per resoldre el conflicte que els que opinen que sí que ho farà.