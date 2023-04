Què pots fer aquest cap de setmana llarg sense moure't de Catalunya? 7 plans d'oci i cultura

Arriba una de les festivitats més esperades de l'any: Setmana Santa. Molts aprofiten aquests dies de festa per fer alguna escapada amb la parella, la família o els amics. Altres prefereixen quedar-se a casa per descansar i carregar piles. Si ets d'aquests últims, hem revisat les agendes culturals de municipis i ciutats d'arreu del país i hem fet una tria d'algunes de les activitats que podeu fer aquest divendres, dissabte, diumenge i dilluns sense moure's de Catalunya.

Des de passejades guiades pels Parcs Naturals de Barcelona a les caramelles més grans del país, les de Súria, passant pel museu a l'aire lliure de grafits i art a Penelles (Urgell) o les processons de Tarragona, una de les més famoses de Catalunya. Us deixem un seguit de propostes per gaudir del cap de setmana llarg.

Festival Mostra Barcelona

Si aquesta Setmana Santa et quedes a la ciutat, tenim el pla perfecte per a tu: el festival Mostra de Barcelona, una alternativa als macrofestivals que torna a la capital catalana amb el seu característic petit format i la millor música electrònica d'avantguarda. El certamen va començar dilluns i l'últim concert és diumenge. El cartell està format per 30 artistes locals i internacionals, entre els quals hi ha Aa Sudd, ABSIS, Binomi, Neel, LF58, Timnah Sommerfeldt i Clara Brea.

L'escenari dels concerts és l'Hangar i el Castell de Montjuïc. Consulta tot el programa i els horaris.

Caramelles a Súria, les més grans de Catalunya

Si parlem de caramelles, és inevitable no mencionar les de Súria (Bages), considerada la capital catalana d'aquesta tradició popular de cant i dansa per la seva antiguitat i pel gran nombre de participants que aplega. Aquest cap de setmana, la música i dansa invadeixen els carrers i places de la vila. El dissabte trobareu els caramellaires a la tarda cantant i ballant a pagès i el diumenge els veureu a la plaça Major del Poble Vell de Súria i al centre urbà i la plaça de Sant Joan.

Una colla de les Caramelles de Súria, en plena dansa a la Plaça Major del Poble Vell. — Gemma Sánchez / ACN

Les caramelles de Súria estan documentades des del segle XVI. Des del juny de 2016, formen part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, que aplega les celebracions, festes i elements singulars més destacats del patrimoni cultural i immaterial del nostre país.

Visita els murals de Penelles (Urgell)

Penelles, un petit poble de Lleida enmig de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell, s'ha convertit en el municipi amb més grafitis de l'Estat. Cada any, el visiten milers de persones d'arreu del món per contemplar les desenes de murals estampats en diferents façanes del municipi.

L'època de més afluència de gent és durant el festival Gar Gar, que se celebra a principis de maig, però aquests dies de Setmana Santa són ideals per visitar el poble i donar un tomb pels murals més destacats. Un d'ells ha estat seleccionat com un dels 100 millors grafitis del món. Es tracta d'un disseny de la tatuadora i artista urbana neerlandesa Djoels, que va pintar en un format realista però amb tocs de psicodèlia, el rostre d'un home i una iguana.



El mural de Penelles, elaborat per l'artista visual neerlandesa Djoels. — Instagram @djoels_graffiti_paint

Biergarten 2023

Els amants de la cervesa i el menjar alemany tenen una cita aquest cap de setmana al Biergarten de Poble Espanyol. La festa de la cervesa celebra l'onzena edició amb un esperit més urbà i actual. Hi haurà tallers sobre com tirar cerveses, degustacions, música en directe i DJ. S'oferirà entre vint varietats de cervesa diferents i especialitats alemanyes de menjar.



Setmana Santa de Tarragona

En un llistat d'activitats per fer durant la Setmana Santa no podia faltar una procesó. Entre les més populars de Catalunya trobem la de Tarragona, ho diu la revista especialitzada en viatges Travelmag, que ha seleccionat la capital tarragonina com una de les 20 millors ciutats del món per viure-hi la Setmana Santa.

Confrares romans custodien un dels passos de la Processó del Sant Enterrament de la Setmana Santa de Tarragona a la plaça del Rei. — Anna Ferràs / ACN

Concretament, la publicació destaca el caràcter romà de la Processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant, en el qual els armats repliquen els passos de la passió i mort de Crist. El recorregut comença a la plaça del Rei i recorre el nucli històric per arribar a l'Eixample. En la desfilada, hi intervenen dinou passos, la majoria portats a l'espatlla i pertanyents a les onze entitats que formen part de l'Agrupació. La Generalitat ja va declarar aquesta processó Festa Tradicional d'Interès Nacional.



Cap de setmana de fires i mercats medievals

Si t'agraden les recreacions històriques i l'artesania, des de Divendres Sant fins al Diumenge de Pasqua, el territori s'omple d'espectacles, concerts, cercaviles, tallers i tavernes i cavallers medievals. Un dels més populars és el Mercat Medieval de Santa Maria de Besora (Osona), però també se celebren el Mercat Medieval de Creixell, la Fira Medieval d'Hostalric i la Fira Medieval de Cubelles.



Passejades guiades pels Parcs Naturals de Barcelona

En el marc del programa Passejades guiades, la Diputació de Barcelona proposa diferents itineraris per descobrir el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest programa ofereix diverses rutes i activitats per a tots els gustos i edats, amb guies experts que coneixen molt bé el territori.

Aquest cap de setmana, al ser pont, només s'han organitzat tres rutes: la passejada per la vall de l'Avencó, als entorns del Montseny, a Aiguafreda; l'itinerari temàtic pel Parc Natural del Montseny per descobrir la història d'en Serrallonga; i la passejada guiada per la riera de Gaià, a Terrassa, on veuràs un conjunt de formacions geològiques d'origen fluvial, com ara les terrasses o els talussos de material sedimentari tou, erosionats per l'acció de l'aigua.