Prats de Molló obre un centre d'interpretació per "trencar les fronteres" a banda i banda del Pirineu

La Verneda, una antiga fàbrica tèxtil de Prats de Molló a la Catalunya del Nord, ha rebut els primers estudiants després de finalitzar les obres de remodelació com a centre d'interpretació. És una de les seus del projecte 'El País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls catalanes' que ha comptat amb fons europeus. "Expliquem com és aquest territori, no com a espais diferents sinó units pels Pirineus, on es viu igual a banda i banda i amb moltes coses en comú que ens uneixen", detalla una de les tècniques del centre, Clara Pedrosa. L'alcalde de Molló, Josep Coma, el municipi del Ripollès que tenen just al costat, creu que també pot contribuir a trencar l'estacionalitat del turisme a la zona.

"Aquí no exposem objectes sinó històries", explica a l'ACN Pedrosa. El centre d'interpretació de la Verneda posa l'accent en l'arquitectura, l'entorn natural, la industrialització i passatges de la història compartida a banda i banda del Pirineu. Aquesta antiga fàbrica tèxtil que també va servir per acollir persones refugiades i com a espai vocacional per a famílies desfavorides, és una de les seus del projecte País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls catalanes. Hi participen 44 municipis de la Catalunya del Nord i també del Ripollès, Garrotxa i l'Alt Empordà i compta amb una xarxa de deu centres més repartits pel territori que també donen a conèixer el projecte. Al Ripollès hi ha Camprodon i Sant Joan de les Abadesses.

L'alcalde de Molló, Pep Coma, subratlla que el projecte persegueix un doble objectiu. D'una banda, donar a conèixer el patrimoni, l'entorn i la història compartida,i de l'altra, contribuir a desestacionalitzar la temporada turística i "trencar" la frontera. "Volem que els catalans del sud coneguin més enllà del Coll d'Ares i que la gent del nord de França i la Catalunya del Nord no arribin fins a Prats de Molló i s'endinsin més enllà", remarca. En aquest sentit, recorda que els calendaris escolars i de vacances també són diferents i que això pot ajudar a allargar les temporades de visitants.

Els primers escolars que visiten la Verneda

"Avui és un dia especial", explica amb un somriure Pedrosa. Després d'anys de feina, aquesta setmana han rebut el primer grup d'estudiants a la Verneda. I ho han fet de forma excepcional perquè el centre no obrirà portes al públic fins a la primavera. "La Bressola buscava un projecte per fer en català i com que treballen en bilingüe vam dir que era l'ocasió per fer l'estrena amb una escola", detalla la tècnica.

Una cinquantena d'estudiants han participat en la jornada que ha inclòs un visita i xerrades i entrevistes amb veïns del municipi que els han parlat de la Retirada i de com es va viure l'arribada de refugiats republicans el 1939. Entre els assistents hi havia Remi Casanova, de 14 anys i alumne del col·legi Pompeu Fabra de La Bressola, que ha explicat tenir ganes de saber més sobre aquell període històric. Una altra alumna, la Romana Kehres, es mostrava "impressionada" per ser els primers en visitar el centre interpretatiu.

Un projecte amb bona sintonia entre territoris

Pedrosa explica que tirar endavant aquest projecte transfronterer ha sigut un repte perquè ha implicat dues maneres diferents de treballar amb l'administració. Malgrat tot, la il·lusió de totes les parts ho ha fet possible.



Una idea que comparteix l'alcalde de Molló que també assenyala la bona entesa entre tots els participants alhora que desitja seguir treballant plegats en un futur. "Tenim els mateixos problemes de despoblament, envelliment i manca d'infraestructures i uns objectius comuns", remarca Coma.