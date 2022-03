La vaga de treballadors del telèfon d'emergències 112 que estava en marxa des de l'agost passat ha quedat desconvocada, segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN. El comitè ha aixecat l'aturada després d'arribar a un acord amb l'empresa per obtenir millores laborals. A més, un grup de treball del Departament d'Interior estudia una possible internacionalització del servei quan acabi l'actual adjudicació.

El Departament d'Interior va adjudicar fa un mes a Ferrovial la gestió del 112 per als propers dos anys amb possibilitat d'una pròrroga de dos més. El comitè d'empresa, però, havia denunciat que mantenir el servei externalitzat durant dos anys genera un sobrecost de 7 milions per a l'administració pública. Ferrovial ja estava gestionant el servei de forma provisional després que l'anterior adjudicatari entrés en concurs de creditors i Interior hagués de rescindir el seu contracte al maig per poder garantir el servei.

En el procés de preparació del nou contracte, el Departament d’Interior va introduir millores en les condicions de treball que es van aplicar de forma immediata i venen incorporades en les condicions del nou plec. Segons un comunicat emès pel comitè d'empresa, que des de l'agost denunciava la precarietat laboral que patia la plantilla, l'increment mitjà del sou se situa en el 24%, gràcies a la "inclusió de triennis, un augment interanual del salari del 3%, crear nous plusos de transport i vacances i augmentar el plus de transport", als quals s'hi ha de sumar la pujada "del 58% del plus d'emergències que recull la nova licitació".

Augment de la plantilla

A més a més, també s'incrementa la plantilla, el que permetrà "blindar drets" dels treballadors que afecten "les hores mínimes de contracte, l'abolició de canvis de jornada a voluntat de l'empresa" i, sobretot, es "limita la sobrecàrrega de feina" actual. En concret, es contractaran "com a mínim 40 persones indefinides" i s'augmentarà "en un 20% extra la plantilla en temporada d'estiu". Malgrat els avenços, el comitè considera "molt preocupant" que hagi calgut "una vaga de set mesos perquè la situació precària en la què ens trobàvem els treballadors es reverteixi".