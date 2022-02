Treballadors de Correu han sortit aquest divendres als carrers de Barcelona per denunciar "l'abandonament" i el "desmantellament" de l'empresa pública a Catalunya. Convocats per UGT i CCOO, una vintena de cotxes han recorregut el Passeig de Colom, continuant pel Passeig d'Isabel II i Via Laietana. Ara bé, la mobilització no ha tingut afectació al trànsit.

Fent sonar els clàxons, els manifestants han criticat que en els últims anys s'han tancat oficines i centres de repartiment a Catalunya, fet que ha provocat retallades de plantilla i precarietat laboral. També han alertat que l'empresa ha retallat en el servei postal de les zones rurals. Posteriorment la mobilització s'ha traslladat davant del Parlament.

Segons els sindicats, hi ha una "pressió asfixiant" en les oficines de Correus, ja que hi ha una manca de plantilla. Així mateix, han explicat que l'empresa ha canviat l'organització del servei "a conveniència" de la filial Correus Express.

CCOO i UGT xifren les retallades de l'empresa pública en 460 milions en els últims tres anys.