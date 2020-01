Foc, fum i pedres. Durant diverses nits d'octubre, Barcelona va cremar. La flama es va encendre després de la sentència del judici al Procés, que va implicar penes de presó per a nou dirigents polítics i socials independentistes. Per reprimir les protestes, el ministeri d'Interior va desplegar un operatiu policial que va denominar "Ícar". Hi va haver més de 200 persones detingudes i 623 més van resultar ferides. Per part de la Policia Nacional es van registrar 135 ferits. Ara s'ha conegut una altra xifra: 320 agents que van participar en aquell desplegament seran condecorats.



Els representants de les associacions policials portaven diverses setmanes demanant que s'aclarís qui serien reconeguts per Interior i amb quin tipus de reconeixement, cosa que no resulta intranscendent: hi havia incertesa sobre si les condecoracions implicarien algun tipus de recompensa -ja fos econòmica o de puntuació en els seus respectius expedients- per als agents o si es quedaria en una "felicitació pública".



Aquest divendres, la Direcció General de Policia (DGP) ha confirmat als sindicats que es lliuraran 320 medalles, de les quals quatre comportaran algun tipus de pensió. Segons ha avançat El Independiente, també seran distingits dos agents antiavalots que van resultar ferits a Madrid durant una protesta contra la decisió del Suprem que va condemnar els dirigents independentistes catalans. La resta de policies rebran medalles que tindran impacte favorable en els seus expedients, però no implicaran beneficis econòmics.

El lliurament de medalles es farà el proper dimecres 29 en el marc de la celebració de l'196 aniversari de la Policia Nacional, que se celebrarà a partir de les 12.30 al Complex Policial de Canillas i estarà presidit pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Opacitat"

La reunió d'aquest divendres s'ha celebrat després de la polèmica originada unes 24 hores abans a la Comissió de Personal i Projectes Normatius del Consell de Policia, on la direcció va informar els sindicats que dimecres "es procedirà al reconeixement de l'Operació Ícar amb el lliurament de les condecoracions". "Ens oposem de forma contundent a l'arbitrarietat i opacitat en l'elaboració de les propostes, sense comptar en absolut amb la participació de les organitzacions sindicals, incomplint la resolució de la DGP mitjançant la qual s'implementen els criteris per a l'elaboració de les propostes d'ingrés en l'Ordre del Mèrit Policial", va denunciar el SUP.



En aquesta línia, el sindicat havia sol·licitat "amb la major urgència" que s'efectués una reunió "en què se'ns doni compte dels criteris seguits en l'elaboració de la llista, nombre de condecorats i distinció que s'atorgarà a cada un d'ells". En aquesta mateixa trobada, representants de la DGP van confirmar que les condecoracions plantejades no arribaran als agents policials que van participar a "Copèrnic", l'operatiu dissenyat pel Govern de Mariano Rajoy contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Les associacions policials han reclamat sense sort que els participants en aquell operatiu -coneguts també com "piolins" pel vaixell en el qual es van allotjar- també siguin condecorats.

Reclamació de diners

A la reunió de dijous, el SUP també va sol·licitar conèixer "quan es percebrà el segon tram" de l'Operació Copèrnic, "ja que la part abonada al mes de desembre corresponia fins al dia 11 de desembre, quedant per ingressar la corresponent fins al dia 31 de desembre". De la mateixa manera, els representants del SUP van exposar la problemàtica suscitada a la Prefectura Superior de Policia (JSP) de Catalunya. "A la província de Tarragona hi ha més de 30 companys que, realitzant idèntiques funcions que la resta, no han estat inclosos en el llistat per al cobrament d'aquest dispositiu. Des de l'Administració ens indiquen que traslladaran aquesta incidència a la JSP de Catalunya", va avançar el sindicat policial.