Presenten dues noves denúncies per abusos al col·legi dels Jesuïtes de Casp de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han registrat darrerament dues noves denúncies per abusos sexuals a alumnes per part de professors del col·legi dels Jesuïtes de Casp de Barcelona. Segons detalla El Periódico, un exalumne explica que va patir tocaments per part dels sacerdots Francesc Peris i Raimon Algueró, el nom del qual no figurava a la llista d'agressors que la companyia va fer pública a l'estiu. Dues antigues alumnes més també han denunciat episodis a les sortides a la muntanya.

El sacerdot Raimon Algueró va morir l'any 2017 als 85 anys d'edat, i va crear l'Agrupació Excursionista del Col·legi de Casp. La Companyia de Jesús ha confirmat al citat mitjà que aquest professor i catequista és un dels 15 docents restants dels quals es va optar per no identificar públicament, tot i les sospites que pesaven sobre ell. Després de l'estrena del documental La Fugida, exalumnes dels col·legis jesuïtes de Casp i Sant Ignasi de Barcelona ​​han denunciat més abusos als Mossos.

"En un refugi de muntanya el Peris em va acorralar i em va fer tocaments, però jo em vaig defensar; després es va aixecar i es va posar a fer ioga", relata a El Periódico la Gemma, una alumna als anys 80. "Ens havíem de posar el banyador i Algueró volia veure com ens despullàvem", explica també l'Elvira, alumna als 90, sobre el que era un dels capellans més estimats en aquell moment.

Condemna del Jesuïtes

En un comunicat d'aquest dijous, la companyia ha reiterat la seva "condemna rotunda a qualsevol abús", així com el compromís de crear entorns segurs i la reparació de totes les víctimes. Ha recordat que a l'informe del juliol van acordar una sèrie de compromisos, com posar en coneixement del Ministeri Fiscal qualsevol denúncia que la companyia rebi sobre abusos comesos, o revisar les reparacions econòmiques a víctimes, entre d'altres.

A més, ha assenyalat que "qualsevol víctima" pot contactar amb l'Associació Betània d'atenció a víctimes d'abús sexual. La Companyia de Jesús també afirma que actualment hi ha un grup de víctimes ateses per l'associació, i que s'ajudarà també en l'exigència de responsabilitats.

Per la seva part, el president de l'associació Antics Alumnes Casp, Marc Vizarro, ha lamentat tots els presumptes casos d'abusos que han anat sorgint i ha assenyalat que "tota aquesta situació és molt trista". "Afecta moltes persones, sobretot les víctimes. Els antics alumnes ens hem de recolzar mútuament perquè ara, més que mai, cal ajudar les víctimes en tot el que es pugui", ha detallat a Europa Press.

Prop de 150 casos d'abusos

Els Jesuïtes de Catalunya van admetre fins a 145 comunicacions o denúncies per abusos, la majoria sexuals, comesos per part de 29 religiosos (25 jesuïtes i 4 exjesuïtes) i 15 laics, que van des del 1948 i fins al 2023. Són les que recull la investigació externa que va encarregar la Companyia de Jesús, de la qual es va informar a l'estiu. 91 de les víctimes estan identificades, sigui amb nom i cognoms o inicials, i la resta són anònimes. 137 de les víctimes eren menors quan van patir els abusos i vuit adultes. 64 són homes, 76 són dones i cinc no s'han identificat.