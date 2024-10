El preu de lloguer en zones tensionades cau un 5% en els primers tres mesos de l'aplicació del topall

El preu mitjà dels lloguers signats entre l'abril i el juny en els municipis tensionats va baixar un 5%, fins als 865,56 euros, en comparació amb els tres primers mesos de l'any, quan encara no estava vigent el topall als lloguers impulsat per l'anterior Govern republicà. Si es compara amb el mateix període del 2023, els lloguers van augmentar un 0,1%. Així es desprèn de les dades de les fiances de lloguer de l'Incasòl (Institut Català del Sòl), que també constaten una caiguda dels contractes habituals a favor dels lloguers de temporada o per habitacions, la principal escletxa de la regulació.

La resta de municipis que no estan en zones tensionades mostren que la variació trimestral és d'una baixada del 0,6%, menys que en els municipis amb topall. La variació interanual indica que creix un 1,7%.

Per tot plegat, el Govern constata que la regulació dels lloguers aconsegueix frenar l'escalada de preus. Ara bé, malgrat el descens trimestral del preu, en les zones regulades cauen els contractes de lloguer, que anirien, segons l'Executiu, cap a altres fórmules de contracte de temporada. Concretament, els nous contractes s'han desplomat un 17,2%, fins als 24.543, davant el descens de l'1,6% en la resta de municipis sense zones tensionades.

El Govern urgeix regular els lloguers de temporada

Per això, el Govern urgeix a regular el lloguer de temporada o per habitacions. La portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que aquestes dades porten el Govern a pensar que hi ha contractes de lloguer que deriven en altres fórmules com el lloguer temporal.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'una regulació dels lloguer d' habitatges d'aquesta modalitat i d'habitacions per evitar el desviament dels lloguers habituals cap als temporals. En tot cas, la portaveu i consellera de Territori ha assenyalat que des de la Generalitat s'estarà "amatent" al seguiment de l'evolució del mercat de lloguer.

Cal recordar que fa només unes setmanes Junts va impedir que el Congrés iniciés la tramitació de la proposició de llei per regular els lloguers de temporada i d'habitacions. Pocs dies després de les eleccions al Parlament del 12 de maig, l'abstenció del PSC i el no de Junts també van tombar el decret del Govern de Pere Aragonès que justament pretenia regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Aleshores, els socialistes van argumentar que la proposta catalana podria tenir mancances de solidesa jurídica i que ja hi havia un front obert al Govern espanyol per presentar una proposta a l'Estat.



El “desviament massiu” cap als lloguers de temporada

El Sindicat de Llogateres atribueix la frenada del preu del lloguer en les zones tensionades al "desviament massiu" cap al de temporada. "Hi ha una disminució dels contractes i això segurament vol dir que s’estan desviant cap a un altre ús", ha defensat el portaveu de l'organització, Enric Aragonès. "Tenim clar quin és: els lloguers de temporada i d'habitacions", ha sentenciat.

Aragonès ha lamentat aquesta "escletxa" i ha demanat als diferents governs que "es posin les piles" i el regulin "de manera immediata". Després que el Congrés dels Diputats ho tombés fa unes setmanes, Aragonès ha assegurat que la Generalitat "té les eines" per trobar una solució "de manera molt ràpida".

En aquesta línia, ha demanat "aprofitar al màxim" les competències en matèria d'habitatge des de Catalunya per regular un tipus de lloguer que consideren un "frau". "És un buit legal, són contractes escombraria que ja vam avisar que servirien per esquivar la regulació de preus", ha subratllat en declaracions als mitjans de comunicació.