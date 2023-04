El Primavera Sound desemboca a Colòmbia i Paraguai per continuar ampliant l'abast internacional

El Primavera Sound tindrà noves edicions a Colòmbia i Paraguai. Els responsables del festival musical han anunciat avui aquest un nou pas de l'expansió internacional de la iniciativa.

La primera edició de Primavera Sound Bogotà tindrà lloc al Parc Metropolità Simón Bolívar els dies 9 i 10 de desembre d'aquest any. En el cas del Primavera Sound Paraguai, l'escenari triat serà el Parc Olímpic de la capital del país, Asunción, el 7 de desembre.

Les dues cites se sumen a les que el festival barceloní ja fa a l'Amèrica del Sud. I és que enguany serà la segona edició consecutiva que també n'hi haurà a l'Argentina i al Brasil.

En concret, el periple del Primavera Sound a l'altra banda de l'oceà Atlàntic començarà a Buenos Aires els dies 25 i 26 de novembre i seguirà a Sao Paulo el 2 i 3 de desembre. I després continuarà a Asunción i acabarà a Bogotà, en les dates ja esmentades.

"Quatre ciutats on confluiran, com ja va ocórrer l'any passat, talent local i internacional en un joc de miralls que defineix perfectament l'il·lusionant mapa Primavera Sound de 2023: reflect what you are, aquí i allà, a un costat i a un altre de l'Atlàntic", destaca l'organització en una nota de premsa.

"Fa temps que volíem crear un esdeveniment a Colòmbia, ja que és un dels punts vitals del circuit de la música en directe a Llatinoamèrica. El 2022 no va poder ser, però ara ha encaixat tot per poder conèixer a la nostra comunitat al país: volem acostar-los als seus artistes favorits, però també volem aprendre de l'escena musical colombiana", explica Alfonso Lanza, director de Primavera Sound.

El Primavera Sound destaca que l'elecció del Parc Metropolità Simón Bolívar com a escenari per a aquesta estrena no és casual. L'organització remarca que és un pulmó verd de la ciutat que "sintetitza perfectament l'aposta ferma per una integració urbanística natural i respectuosa", el que defensen que és un dels pilars que sustenta Primavera Sound, se celebri on se celebri, "al costat de la igualtat de gènere, el compromís social i la sostenibilitat".

"No volíem perdre l'oportunitat de visitar Paraguai i aquest nou format d'un dia era l'idoni per a aquesta primera vegada. Incorporar Asunción a la nostra ruta d'esdeveniments ens il·lusiona i ens permet reforçar i definir el nostre itinerari en el continent, explica Lanza d'altra banda, sobre el debut a Paraguai.

Retorn a l'Argentina i el Brasil

El viatge transatlàntic de Primavera Sound en 2023 portarà diversos retrobaments: per segon any consecutiu, se celebrarà també a l'Argentina i el Brasil. Es tracten de dos festivals confirmats ja a finals de març.

L'aposta arriba després de ser punt de trobada de més de 300.000 persones en el seu desembarcament llatinoamericà de l'any passat. El vintè aniversari de Primavera Sound "va tenir la mateixa lluentor a Barcelona que a gairebé 10.000 quilòmetres de distància", sostenen els responsables.



Els caps de cartell de Barcelona

El Primavera Sound va revelar a finals de 2022 els caps de cartell que conformaran l'edició 2023. Tindrà lloc al Parc del Fòrum de l'1 al 3 de juny i que per primera vegada també se celebrarà a Madrid.

Sota el lema I'll be your mirror (seré el teu mirall, en català), més de 200 artistes trepitjaran l'escenari d'un dels festivals més esperats de la capital catalana. Entre els noms més destacats hi ha el de Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris, Le Tigre, Maneskin o Depeche Mode.