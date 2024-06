La primera tongada de contactes de Rull per a la investidura constata la manca de suports d'Illa i Puigdemont

Els líders de Comuns Sumar, CUP, PP, Vox i Aliança Catalana han passat durant aquest dimarts pel despatx del president del Parlament, Josep Rull, en el marc de la ronda de contactes per a la investidura d'un president de la Generalitat, constatant l'absència de suports per als dos possibles candidats: Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts).

Jéssica Albiach només veu un acord progressista o una repetició electoral; Laia Estrada descarta ls dos partits; Alejandro Fernández diu que cap candidat ha contactat amb ell; Ignacio Garriga posa els socialistes al sac independentista; i Sílvia Orriols condiciona els seus vots a "restituir" l'Estat català.

Un cop hagi escoltat totes les formacions, Rull anunciarà si convoca un ple d'investidura, que arrencaria dimarts vinent. Cada cop sembla més probable, però, que consideri que cap candidat té opcions i es convoqui el que s'anomena un "acte equivalent" a la investidura, que activaria el compte enrere de dos mesos -fins el 26 d'agost- per escollir president i evitar la repetició electoral. De moment, cap dels dos candidats que s'han proposat per ser el futur president de la Generalitat tenen els suports suficients.

La líder dels comuns Jéssica Albiach ha traslladat al president de la cambra catalana que "només tenim dues opcions: o un acord entre el PSC, ERC i Comuns Sumar, o repetició electoral", i que "no suma una tercera via". Defensa que Rull opti per un "acte equivalent" perquè "no té raó de ser anar a una investidura si cap candidat no té els suports suficients". En declaracions després de la trobada, ha constatat que "els números no donen" i demana "no marejar la ciutadania ni generar frustració". Però insisteix que tenen "temps fins al 25 d'agost".

Per la seva part, la diputada de la CUP Laia Estrada ha insistit que és "imprescindible" que l'eix social i l'eix nacional avancin de la mà, i ha assegurat que ni PSC ni Junts els "ha posat propostes per avançar en aquests dos eixos". "A dia d'avui, cap d'aquestes dues formacions tenen els nostres vots, de cap de les maneres", ha dit, assegurant que no estan en negociacions. La cupaire ha criticat que Junts està fantasiejant al "plantejant un govern facilitat pel PSC". Estrada entén "perfectament" que no se celebri un debat d'investidura.

Al cantó espanyolista, el líder del PP Alejandro Fernández ha assegurat que cap partit ha contactat amb ell per rebre el suport dels populars una hipotètica investidura, per la qual cosa descarta a hores d'ara el suport als candidats de PSC i Junts. Des de Vox, el diputat Ignacio Garriga ha assegurat que en "cap cas" donaran suport a Illa o Puigdemont en el debat d'investidura. I ha insistit que el socialista és el "representant dels partits independentistes".



En darrer lloc, la líder d'Aliança Catalana Sílvia Orriols ha advertit que el seu vot "no serà de franc" i ha assegurat que es mantindrien "fidels" als seus votants. El partit d'extrema dreta no donarà suport "a cap candidat que no lluiti clarament per restituir el nostre Estat de manera imminent" i no investiran "un govern espanyolista".

Què passarà a partir d'ara?

Aquest dimecres continuarà la ronda de contactes amb PSC i Junts, i acabarà amb la trobada de Rull amb ERC. Un cop hagi escoltat totes les formacions, el president del Parlament haurà de decidir si convoca un ple d'investidura: ja ha avançat que comunicarà la decisió entre les 4 i les 5 de la tarda. El debat serà dimarts vinent, per bé que la votació no es faria fins a l'endemà dimecres. Si cap candidat assolís la majoria absoluta, es repetiria al cap de dos dies.

Hi ha la possibilitat que els partits confirmin a Rull que de moment no tenen els suports necessaris i es podria convocar l'acte equivalent. Consistiria en una comunicació al ple informant que de moment no hi ha candidat possible i, per tant, s'activa el compte enrere per a la convocatòria automàtica d'eleccions. El termini acabaria el 26 d'agost: si fins aleshores no s'hagués aconseguit arribar a cap acord d'investidura, es convocarien comicis al cap de 54 dies.

Cap dels dos candidats tenen suports per ser investits. Illa va afirmar en una entrevista a la Ser que comunicarà a Rull que té intenció de presentar-se a la investidura, però que necessita "més temps". Les delegacions negociadores de PSC i ERC han engegat aquest dimarts les converses per a una eventual investidura del socialista. Pel que fa a Junts, el secretari general Jordi Turull va assegurar la setmana passada que Puigdemont no provaria de ser investit si no tenia els suports per ser president. De moment s'estan centrant a convèncer Esquerra perquè els faci costat.