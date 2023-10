El prolífic artista Eduard Arranz-Bravo mor als 82 anys

El pintor Eduard Arranz-Bravo ha mort a l'edat de 82 anys. "Ha mort plàcidament, a casa seva, pintant fins a l'últim dia. Ens deixa una obra que ens acompanyarà en la seva absència", ha assenyalat la Fundació Arranz-Bravo de l'Hospitalet de Llobregat a través d'una piulada a la xarxa social X, detallant que el traspàs de l'artista s'ha produït aquesta passada nit.

Les seves obres han estat exposades al Museu d'Art Modern de Sao Paulo (Brasil), al Museu Nacional d'Art Reina Sofía (Madrid), al Centre Cultural Tecla Sala (L'Hospitalet de Llobregat), al Centre Cultural de Terrassa i a la Franklin Bowles Gallery (Nova York). També en diversos espais de Barcelona, entre altres ciutats importants com Amsterdam, París o Rio de Janeiro. Dues de les més rellevants són l'escultura de bronze L'Acollidora, que està situada a la rambla de l'Hospitalet, i el El Pont de la llibertat, al mateix municipi.

L'editorial Comanegra s'ha mostrat "consternada" per la seva mort, ja que està a les portes de publicar les memòries Des de dins del pintor aquest 15 de novembre. "Ahir van anar a impremta les seves memòries. Avui Eduard Arranz-Bravo ha mort a casa seva. Que no pugui veure'l, que no pugui presentar-lo, ens roba una part important del sentit de la feina", destaca l'editorial a través de X.

Artista prolífic

Eduard Arranz-Bravo va iniciar als setanta una intensa col·laboració amb Rafael Bartolozzi de deu anys d'exposicions, actes, edificis pintats, disseny i tota una sèrie d'activitats molt diverses. Obres conjuntes són les decoracions murals de la fàbrica Tipel a Parets del Vallès (1971), la d'un centre comercial a Magaluf (1973) i la casa de Camilo José Cela a Mallorca (1979), a més de diverses escultures.

Entre les seves obres, destaquen la sèrie de litografies La casa, la sèrie Pantocrators, l'acció Cadaqués blau, al passeig de Cadaqués, així com la il·lustració d'El callejón de los milagros, del premi Nobel Naguib Mahfuz. Amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, el prolific artista també va fer una sèrie de segells de correus.

Ja a finals dels 90, va fer 40 pintures originals per al programa del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Arranz-Bravo també va il·lustrar Homenatge a Catalunya, de George Orwell, editat pel Círculo de Lectores de Barcelona. Entre altres obres, també destaca per haver fet l'escenografia per a Del bressol a la cadira passant pel banc, de Martí Peraferrer a la Sala Muntaner de Barcelona.

L'any 2012 la Fundació Arranz-Bravo va presentar el projecte L'enigma de la llum, una instal·lació feta amb pintures, escultures, gravats i obra sobre paper. L'any 2019 va dissenyar l'exterior del creuer Norwegian Encore per la companyia Norwegian Cruise Line LTD als EUA, i va pintar un llenç de grans dimensions per a la nova terminal de Miami de Norwegian.