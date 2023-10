Retrats de Van Gogh i David amb milers de llibres descartats: la nova obra de l'artista Jordi Prat

L'artista català Jordi Prat Pons ha presentat a la galeria Vila de l'Art de Barcelona dos grans retrats de Van Gogh i de la figura del David de Miquel Àngel. L'obra destaca per la particularitat d'haver estat parida superposant milers de llibres en funció del color dels lloms d'aquests volums, per recrear les icòniques estampes.

L'artista anomena aquesta tècnica concreta 'mosaic de llibres', i aconsegueix fer que els volums, ordenats de forma determinada, recreïn imatges o retrats artístics. Això sí, si ens acostem, veurem com de prop s'assemblen més a una llibreria desordenada, cal prendre distància.

La més gran de les dues obres presentades per l'artista maresmenc és Cartes a Vincent, la reproducció d'un dels coneguts autoretrats del pintor holandès. Té unes dimensions de tres per quatre metres, es compon de 2.400 llibres que pesen uns 800 quilos i va comportar feina a l'artista durant prop de 10 mesos.

La idea de fer servir els llibres artísticament li va sorgir quan un dia va veure en un hotel un mur format amb diversos exemplars per separar dues columnes. Però necessitava molts volums, i per això va començar a sol·licitar per les xarxes socials exemplars que la gent ja no desitjava tenir a casa: en un mes en va 8.500 llibres. Poc després de la idea arribar la pandèmia de la Covid-19, que va donar temps a l'artista per treballar "i al cap d'uns mesos va sortir l'obra tal com la tenia pensada".

Van Gogh i el David de Miguel Ángel

Prat es va decidir a fer un retrat de Van Gogh perquè "és un pintor i alhora un personatge universal" i volia "tornar-li tot allò que ens ha donat". El títol de l'obra Cartes a Vicent va sorgir com a resposta a les que el pintor escrivia al seu germà. L'obra de Prat ha substituït les cartes per llibres i ha volgut fer un retrat "més interior que exterior, buscant aquesta mirada perduda que a tots ens atrau".

Un any després d'acabar el retrat de Van Gogh, i quan l'artista havia afegit 20.000 llibres més al seu taller, va crear una altra versió del David de Miguel Ángel també utilitzant llibres. "Volia que semblés que David havia estat exposat als elements, igual que l'estàtua original a Florència, amb efectes de pols i humitat, i el resultat final és aquesta peça anomenada La mirada", ha indicat Jordi Prat Pons.

Exposicions arreu del món

A aquest artista sempre li ha agradat el paper, que amb el temps va anar reemplaçant la pintura i ha esdevingut el material principal de les seves obres actuals. Des del 1987, Jordi Prat acumula més de 100 exposicions col·lectives a Europa, EUA i Dubai, i 60 exposicions individuals a Europa, EUA, Mèxic i Turquia.