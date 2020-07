Prop de 300 treballadors subcontractats porten Nissan als tribunals per cessió il·legal de la plantilla

Prop de 300 treballadors subcontractats per Nissan han iniciat un procediment de reclamació judicial per cessió il·legal de plantilla a les instal·lacions de la Zona Franca. El col·lectiu, format principalment per personal d'Acciona, assegura que fa anys que són "moralment" treballadors de Nissan. Tot i que el tancament de les plantes catalanes farà que perdin la feina, no formen part del procés de consultes de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) iniciat fa una setmana i es trobaran amb pitjors condicions de sortida que els treballadors que cobren la nòmina directament de Nissan, ha dit Juanma Seco, membre del comitè d'empresa d'Acciona.



"Amb la demanda de cessió il·legal busquem denunciar que els treballadors que fan l'activitat principal són treballadors de Nissan perquè estan inserits en l'estructura organitzativa de la cadena de muntatge del vehicle, des de l'aprovisionament fins a la finalització", ha detallat l'advocat del Col·lectiu Ronda que assessora els treballadors, Josep Pérez. "Si Nissan marxa no hi ha treballadors de primera o de segona: tots fan el cotxe", ha afegit. Si no s'aconsegueix que un jutge declari que són treballadors de Nissan, els subcontractats es veuran abocats a ser acomiadats amb una unes condicions que "no tenen res a veure" amb les indemnitzacions que rebrà la plantilla de l'empresa, ha insistit.

La política "abusiva" de la subcontractació porta a una doble escala salarial, amb sous molt inferiors pels subcontractats, que poden arribar a cobrar entre 15.000 i 20.000 euros l'any menys en segons quins llocs, ha detallat el lletrat. "Tota la feina l'organitza l'empresa principal, i la forma de treballar és la de l'empresa principal, arribant a l'absurd que quan sobra personal recuperen llocs de treball nostres i nosaltres ens posen en un ERTO", ha explicat Juanma Seco, membre del comitè d'empresa d'Acciona.



La por a perdre la feina és la raó per la qual no han fet el pas fins ara. La incertesa que provoca el tancament de les fàbriques ha provocat, però, que més de la meitat de la plantilla de 500 treballadors d'Acciona firmin la demanda. Aquesta empresa treballa per Nissan des del 2007 i s'encarrega de serveis logístics que van des de la descàrrega de camions, a l'emmagatzematge de materials, al subministrament de la cadena de muntatge i a la recollida de contenidors buits i caixes. En total, han reclamat 281 treballadors d'Acciona i 14 més de Segula.

Si un jutge decreta la cessió il·legal dels treballadors, el fabricant japonès haurà d'implicar-se en la negociació de les sortides dels treballadors subcontractats. "El que volem és que Nissan entengui que la solució no pot ser només pels treballadors de Nissan", ha dit Josep Pérez, advocat del Col·lectiu Ronda.



Seco ha explicat que se senten "desplaçats" en les mobilitzacions contra el tancament, on participen braç a braç amb els treballadors contractats per Nissan, però lamenta que no hi ha hagut "tanta coordinació com els hi agradaria" amb els seus representants sindicals. Una sensació que també noten envers les institucions, que no s'han posat en contacte amb ells i a qui demanen que els tinguin en compte per qualsevol 'pla B' per mantenir l'ocupació a les instal·lacions de l'automobilística nipona. "No ens consta que ningú s'hagi posat en contacte amb nosaltres ni tan sols per informar de la situació", ha assegurat.