El PSC paga el sou de dos dels assessors dels Comuns al Parlament

El PSC ha cedit dos dels seus assessors a Catalunya en Comú al Parlament i els paga el sou, segons ha avançat el diari Ara. Tots dos formaven part del grup dels Comuns la legislatura passada, però van passar (formalment) a les files dels càrrecs socialistes a la cambra a principis de juliol, segons recull el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 17 de juliol.

Segons recull el mateix mitjà, forma part de l'acord al qual van arribar els comuns i els socialistes en el marc de la negociació per la mesa del Parlament. Després de les eleccions, el PSC i els Comuns van arribar a un pacte per donar la presidència de la cambra a ERC, però finalment aquesta negociació no va fructificar i Josep Rull, de Junts, va ser elegit president en una mesa amb majoria independentista.

Tot i això, els socialistes van mantenir el compromís de cedir part dels seus fons als Comuns, que els van votar en segona volta per presidir la mesa. La decisió es va fer efectiva quan els dos grups ja estaven negociant l'acord d'investidura, tot i que ho desvinculen del pacte per investir Salvador Illa.

Els dos partits defensen que cedir assessors a altres partits no contravé cap norma interna del Parlament de Catalunya. El repartiment dels assessors es fa en funció dels resultats electorals.

Un dels assessors forma part del consell nacional de Catalunya en Comú, mentre que l'altre va ser regidor d'Iniciativa a Sant Cugat abans de passar a treballar en l'àmbit parlamentari. El seu sou és de 47.070 euros bruts anuals.