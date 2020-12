El PSC també pesca a Cs de cara al 14-F

L'endemà que anunciés la incorporació de Gemma Lienas, exdiputada de Catalunya Sí que es Pot -embrió dels comuns al Parlament-, ha transcendit que el PSC també pesca a les files de Ciutadans de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. En concret, la formació liderada per Miquel Iceta ha fitxat el portaveu de la formació de dretes a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l'ACN. Segons la informació, la llista per Tarragona dels socialistes estarà encapçalada per Rosa Maria Ibarra, mentre que Viñuales ocuparia el número dos. Les llistes del PSC han ser confirmades aquest dimecres en un consell nacional extraordinari.



Viñuales ha comunicat la decisió d'abandonar Cs aquest mateix dimarts a la militància després de participar en el ple municipal de Tarragona. A través d'una carta, el polític tarragoní ha justificat que ja no pot continuar defensant un projecte que ja no el representa perquè Ciutadans, diu, "ha canviat". A més, ha admès les "moltes" desavinences que ha mantingut amb la direcció del partit. A més de regidor a l'Ajuntament de Tarragona, també era diputat provincial.

Paral·lelament, fa alguns dies es va confirmar la reedició de l'aliança entre el PSC i Units per Avançar, la formació democratacristiana que agrupa el sector no sobiranista de l'antiga Unió Democràtica i que lideren Ramon Espadaler i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona Albert Batlle. Tot i que provinguin de formacions amb ideologies diferències, Lienas -que serà la número 4 per Barcelona-, Viñuales i Espadaler tenen en comú el rebuig frontal al sobiranisme, en consonància amb la línia que ha fixat Miquel Iceta al partit des de fa anys.



L'objectiu del partit de cara el 14-F sembla clar: agrupar el màxim espectre polític -del centre-dreta al centre-esquerra- contrari a la independència -i també al sobiranisme- amb l'objectiu de poder disputar la victòria a JxCat i ERC. Segons la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el PSC obtindria 25 diputats al Parlament, set més dels que té ara. En bona part es nodriria de l'enfonsament de Cs, un factor que el fitxatge de Viñuales buscaria incrementar.



En contrast amb el fitxatge de Viñuales, el PSC ha vist com perdia el diputat tarragoní Carles Castillo, que formarà part de la candidatura d'Esquerra. Castillo era un dels pocs dirigents dels socialistes catalans que havia anat a la presó en diverses ocasions a visitar els presos polítics.