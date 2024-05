Puigdemont anuncia que optarà a la investidura: "Podem sumar una majoria coherent més àmplia que Illa"

Carles Puigdemont ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de presentar-se com a candidat a president de la Generalitat en el debat d'investidura. Segons ha indicat en una roda de premsa des de la Catalunya Nord, té "potencialment" més opcions de ser investit "en la segona volta" pel Parlament.



El candidat de Junts ha afirmat que pot aconseguir una "majoria coherent més àmplia" que el candidat socialista, ja que, si forma un Govern de "coherència sobiranista", tindria entre 55 i 59 diputats, mentre que les opcions d'investidura del PSC passarien necessàriament pel PP si Salvador Illa compleix la seva promesa de no pactar amb l'extrema dreta i de no beneficiar-se "ni per activa ni per passiva" de l'abstenció de Vox.

En altres paraules, Puigdemont es refereix al fet que la combinació d'escons de Junts (35) i ERC (20) arriba a 55, superant, així, la suma de diputats de les dues formacions d'esquerres no independentistes: PSC (42) i Comuns (6) només arriben als 48.

"Un Govern encapçalat per nosaltres tindria molta més fortalesa parlamentària que un liderat per Illa, que abocaria a una situació similar a la que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, on no es poden aprovar pressupostos i que paralitza el país", ha assegurat.

Les primeres converses amb ERC

El cap de llista de Junts ja ha iniciat les converses amb ERC, però encara estan "lluny" d'establir un "marc negociador". La seva voluntat és evitar una repetició electoral i "dotar Catalunya d'un Govern que funcioni d'obediència netament catalana" i que tingui opcions de "plantar cara a Madrid". La seva responsabilitat, diu, és la de "reconstruir ponts", tot i que estan "dèbils".

"Descartada l'opció del tripartit d'esquerres, llevat que es formi una aliança contra natura en l'òrbita socialista, no hi ha cap altra possibilitat de Govern en majoria absoluta perquè nosaltres hem descartat la sociovergència", ha afegit.



Puigdemont espera que el PSOE aposti per "l'estabilitat" que sempre predica i confia en l'abstenció del PSC per aconseguir formar el seu Govern amb ERC. Tot i això, ha apuntat que són ells qui han de prendre les seves "pròpies decisions" i que no disposa del "telèfon de Salvador Illa", tot i que el seu partit sí que ha contactat amb ell.