Puigdemont anuncia que tornarà a Catalunya per al debat d'investidura: "L'exili ha d'acabar"

Puigdemont ha anunciat aquest dissabte que tornarà a Catalunya "peti qui peti" per al debat d'investidura. "Seré allà i només un cop d'estat podrà impedir-ho", ha afirmat amb contundència. Ho ha comunicat en un acte organitzat al municipi d'Els Banys i Palaldà (Catalunya Nord), per commemorar el quart aniversari de la fundació de Junts per Catalunya.



El líder independentista ha assegurat que "l'exili ha d'acabar", ja que és una "voluntat democràtica que cap jutge pot aturar". "El Tribunal Suprem es nega a aplicar una llei aprovada per un parlament escollit democràticament", ha dit, i ha criticat la passivitat del Govern espanyol davant els jutges que es neguen a aplicar la llei d'amnistia. Segons Puigdemont, Sánchez només es pronuncia per a defensar la seva dona, Begoña Gómez, mentre el poder judicial espanyol posa un límit a l'estat de dret, "la unitat de la pàtria".

Puigdemont ha intervingut des de l'escenari del Teatre de la Verdor, en un ambient festiu i estiuenc, amb una assistència d'unes 2.200 persones, segons fonts de Junts. Tot i no assolir les xifres dels actes més multitudinaris celebrats a Argelèrs durant la campanya electoral per al 12 de maig, la formació de Puigdemont pot estar més que satisfeta, tenint en compte les dates i la calor ―entre el públic hi havia desenes de ventalls― i rebutjant les veus que auguraven una escassa participació.

Davant la possibilitat de ser detingut un cop trepitgi Catalunya, l'expresident de la Generalitat ha exigit que el Govern espanyol prengui mesures, ja que es tractaria d'una detenció arbitrària. Puigdemont ha assenyalat, d'altra banda, que "no hi haurà més campanyes electorals a l'exili", ja que en les pròximes estarà ell present.

Una setmana "crítica" per al preacord entre ERC i el PSC

Aquest esdeveniment arriba al final d'una setmana crítica, pocs dies després de la reunió a Barcelona entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per rubricar el traspàs de l'IMV i per donar l'empenta definitiva al preacord per a la investidura de Salvador Illa, que pot tancar-se de manera imminent aquest cap de setmana.

Puigdemont ha carregat contra la negociació entre ERC i el PSC i ha titllat Salvador Illa com el "candidat del 155", que en cap moment ha lamentat "el mal funcionament de Rodalies" o ha criticat la diferència d'inversió a Madrid i a Catalunya, segons les dades que s'han publicat aquesta mateixa setmana. "Qui defensarà els catalans a Madrid? Només ho podem fer nosaltres", ha sentenciat.

Segons ell, vénen dies "decisius" per al futur del país, ja que hi ha "una amenaça real d'un Govern presidit per la versió més espanyolista del PSC, molt més propera a Josep Borrell que no pas al que representava Montilla o que està a les antípodes de l'expresident Pasqual Maragall".

En aquest sentit, el líder dels postconvergents ha dit que vol que Junts sigui la veu de tots els catalans, ja que "per al Govern espanyol un català val menys que un ciutadà de Madrid, voti el que voti", sigui independentista o voti al Partit Popular. "Hem de desemmascarar el complot judicial i sortir de la presó d'Espanya, deixar de plorar pels racons, tornar-nos a mobilitzar i carregar-nos d'energia i de capacitat de resposta per acabar la nostra feina", ha conclòs.

A l'acte també hi han participat l'alcaldessa d'Els Banys i Palaldà, Marie Costa; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general de Junts, Jordi Turull, el portaveu del partit al Senat, Josep Lluís Cleries, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Tant Cleries com Trias s'han acomiadat de la política aquesta mateixa setmana.