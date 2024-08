Puigdemont assegura que va fugir a França assegut al seient del darrere d'un vehicle

Carles Puigdemont reitera que va "activar el pla alternatiu" per no ser detingut el passat 8 d'agost quan va tornar a Catalunya i fugir a les poques hores. I assegura que ho va fer a França assegut al seient del darrere d'un vehicle. En un article publicat a Politico, l'expresident diu que volia anar al Parlament, però la policia "havia acordonat la zona". "Si ho hagués intentat, hauria estat equivalent a entregar-me a les autoritats judicials, que crec que no tenen l'autoritat legal per perseguir-me", assenyala.

Puigdemont explica que "no va tornar per ser arrestat", sinó per "exercir el dret a resistir l'opressió". Així, denuncia que el Tribunal Suprem no apliqui la llei d'amnistia. "Ho anomeno un cop d'estat híbrid: certs jutges subverteixen la voluntat del poble i anul·len la legislació aprovada", rebla.

"Estic entre els polítics i activistes perseguits als quals s'ha d'aplicar aquesta llei d'amnistia"

Puigdemont recorda que no ha estat ni condemnat ni jutjat. "Estic entre els polítics i activistes perseguits als quals s'ha d'aplicar aquesta llei d'amnistia". "Però la polititzada sala segona del Tribunal Suprem ha decidit rebel·lar-se contra una llei que no li agrada, desobeint un parlament democràtic", afegeix.

El líder de Junts apunta que el tribunal "ha redefinit essencialment el delicte de malversació". "La distorsió de la realitat que s'està produint per posar-nos fora de l'àmbit de la llei d'amnistia és tan surrealista, no només ignora la llei, també es burla dels legisladors espanyols", remarca.

L'expresident explica que va arribar a Barcelona el 6 d'agost i que va marxar per la frontera de la Catalunya Nord. "Vaig prendre un risc personal molt gran per cridar l'atenció sobre un problema sistèmic de la justícia espanyola i denunciar l'obsessió política d'un tribunal que hauria de ser imparcial a l'hora de prendre decisions", diu en l'escrit. "Vaig haver d'activar el pla alternatiu que havia preparat, és a dir, parlar a l'acte, eludir la detenció il·legal i sortir d'Espanya", comenta.

""La policia va provocar el caos a tot Catalunya mentre intentava detenir-me"

També critica el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra amb l'operació gàbia. "La policia va provocar el caos a tot Catalunya mentre intentava detenir-me", apunta a POLITICO i recorda que l'última vegada que es va "orquestrar una operació tan massiva a Catalunya" va ser el 17-A pels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils, el 2017.

"Espero que algun dia la justícia torni als tribunals espanyols, i els jutges respectin una llei aprovada pel parlament, per poder tornar a casa definitivament", conclou.