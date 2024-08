Puigdemont reapareix en un vídeo per justificar la seva fugida: "Mai he volgut entregar-me"

Després d'un primer missatge en què denunciava la "cacera de bruixes" desfermada pel Departament d'Interior contra les persones del seu entorn, Carles Puigdemont ha reaparegut aquest dissabte en un vídeo publicat al seu perfil d'X. Tot i que l'expresident assegura que ha tornat a la Casa de la República a Waterloo (Bèlgica), no hi ha cap indici que permeti determinar amb precisió la ubicació des d'on s'ha gravat.

Només hi ha un objectiu final que dona sentit a tot el que puguem fer: la llibertat. La llibertat individual i la llibertat del nostre país. pic.twitter.com/WvAJZlYxOa — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 10, 2024

En el vídeo de vuit minuts, Puigdemont explica el perquè de la seva fugida: "Intentar accedir al Parlament hauria representat una detenció segura i hauria equivalgut a un lliurament voluntari. Mai he volgut entregar-me a una autoritat judicial que no és competent per perseguir-nos per haver organitzat el referèndum de l'1-O i que no té cap interès a fer justícia, sinó que allò que el mou és fer política". L'expresident assegura que el pla per desaparèixer estava "preparat" en el cas que no pogués accedir al Parlament en llibertat.



Puigdemont afirma que "des de primera hora del matí va quedar clar que el Departament d'Interior havia organitzat un dispositiu policial" per impedir-li l'accés al Parc de la Ciutadella i que pogués exercir els seus "drets fonamentals". En aquest sentit, també ha criticat la "col·laboració entusiasta" d'un "Govern de Catalunya al qual ja se li havia acabat el temps".

El líder independentista ha posat el focus en les càrregues policials a la porta del parc de la Ciutadella i les detencions als mossos que el van ajudar a marxar, qualificant aquestes accions de "repressió ferotge" i "acarnissament" amb voluntat de "venjança". "Ho podíem esperar dels pitjors dies de la repressió del govern del PP de Mariano Rajoy, però no del nostre Govern", lamenta en el vídeo.



Pel que fa a la investidura d'Illa com a president de la Generalitat i l'obertura d'una nova etapa política, Puigdemont ha assegurat que "s'ha acabat una fase del procés d'independència", però no per complet, i ha apel·lat al compromís de lluita de totes aquelles persones que encara confien en l'autodeterminació del poble de Catalunya.



En llibertat el tercer mosso detingut

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dissabte que el jutjat de guàrdia de Figueres ha acordat la llibertat sense mesures cautelars per al tercer mosso que va ser detingut per col·laborar en la fugida de Puigdemont. En paral·lel, l'advocat Gonzalo Boye ha assegurat a través de la xarxa social X que la seva detenció havia estat "il·legal" i basada en una denúncia "infundada".