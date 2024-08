Puigdemont diu que ja és a Waterloo, carrega contra Interior i titlla de "delirant" el dispositiu dels Mossos

Carles Puigdemont va dir aquest divendres a través d'una publicació a la xarxa social X que ja és a Waterloo després d'uns dies "extremadament difícils". En el mateix missatge, que ràpidament es va fer viral, l'expresident carrega contra interior i denuncia la "cacera de bruixes" que el conseller Elena i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, van desfermar contra persones del seu entorn. De fet, parla d'una "onada repressiva digna de Marlaska o de Zoido".

"Em sap molt de greu per les persones que estan reben la ira d'uns responsables polítics i policials que saben que no han estat gens a l'alçada del moment", va escriure. Així mateix, Puigdemont també va titllar d'"incomprensible i delirant" el dispositiu policial que es va muntar i que "només" va servir per "molestar els ciutadans", en referència a l'operació Gàbia que va paralitzar les carreteres d'arreu del país.

Avui sóc a Waterloo després d'uns dies extremadament difícils. Cal analitzar la situació política i posar en perspectiva la raó profunda de l'operació que va fer possible el que va ocórrer ahir. I ho faré. Però són milers de quilòmetres en molt pocs dies i moltes jornades d'una… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 9, 2024

L'expresident va reconèixer que ha viscut jornades "d'una tensió difícil d'explicar", afegint que li calia encara un temps per "analitzar la situació política" i posar "en perspectiva" la jornada de dijous, però va apuntar que s'ha vist obligat a respondre després de la "deplorable" roda de premsa d'aquest divendres a Interior. En aquesta línia, va criticar els darrers moviments d'aquest Departament, per part de representants que "s'omplen la boca de lluita antirepressiva".

Puigdemont va acusar al conseller i als Mossos d'inventar qüestions en els atestats policials: "no vaig dur un barret de palla, tampoc no he estat mai en cap maleter, i tampoc no he residit mai a Hamburg". El líder independentista va recordar que mai havia tingut la voluntat d'entregar-se voluntàriament, ni tampoc de facilitar la seva detenció. "Em sembla inacceptable que se m'estigui perseguint per raons polítiques i que, al damunt, no s'estigui aplicant la llei d'amnistia", va escriure, i va afegir que "entenc les raons del Suprem, però ni l'operatiu ni la reacció dels comandaments polítics i policials dels Mossos és comprensible ni acceptable".

Pel que fa als Mossos, Puigdemont va dir que "no se'ls ha de demanar lleialtats a idees i narratives polítiques", com considera que es fa amb altres cossos policials. I de fet, es va referir directament al Major Trapero, el qual "no era precisament de la corda política del Govern", però que va actuar "amb una gran responsabilitat i un gran sentit de la institució".

Finalment, Puigdemont va acabar el missatge apel·lant a la "degradació" que està patint el cos policial i que "serà molt difícil de revertir". "La via cap a la seva espanyolització va començar amb un tripartit i culminarà amb un govern que el mateix tripartit ha fet possible", va sentenciar.



Un tercer mosso detingut

Els Mossos d'Esquadra han detingut un tercer agent acusat de col·laborar en la fugida de l'expresident. Segons ha pogut confirmar l'ACN, l'arrest d'aquest membre del cos policial s'ha fet a l'Alt Empordà, entre Figueres i Llançà. Els altres dos mossos que van ser detinguts aquest dijous ja han quedat en llibertat provisional.