Puigdemont, Comín i Ponsatí afronten la primera vista clau al TGUE per defensar la seva immunitat

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí afronten aquest dijous la primera de les dues vistes clau al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), amb seu a Luxemburg, per defensar la seva immunitat com a eurodiputats. L'expresident de la Generalitat i els exconsellers a l'exili volen demostrar que el Parlament Europeu no va defensar la seva immunitat davant les ordres d'extradició emeses pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena quan ja eren eurodiputats, així com que els suplicatoris posteriors aprovats per l'Eurocambra es van tramitar de forma irregular.

Els tres eurodiputats esperen que la Justícia Europea els mantingui aquesta protecció, també a Espanya, el que podria obrir la porta al seu retorn a Catalunya. Passi el que passi, molt probablement mantindran la immunitat de forma cautelar a tots els països de la UE menys a Espanya, on es manté l'ordre de detenció emesa contra ells, però caldrà esperar la decisió ferma del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Encara no se sap quan s'emetrà la sentència, però es preveu que surti durant el primer semestre de l'any que ve, com a molt tard al març.



La vista d'aquest dijous analitza la demanda de Puigdemont i Comín contra el rebuig de l'aleshores president del Parlament Europeu, el traspassat David Sassoli, a la petició de protecció d'immunitat que va presentar l'eurodiputada d'ERC Diana Riba en nom d'ells dos. La demanda busca anul·lar la decisió de Sassoli de no plantejar la defensa de la seva immunitat com a eurodiputats davant les ordres europees de detenció i entrega (OEDE) emeses pel Tribunal Suprem espanyol el 14 d'octubre i el 4 de novembre del 2019, just després de la sentència de l'1-O.

La defensa de Puigdemont i Comín recorda que el juliol passat els mateixos magistrats del TGUE ja van sentenciar que tots dos eren eurodiputats des del 13 de juny del 2019, quan es va fer oficial la llista d'europarlamentaris espanyols electes, malgrat que no van poder prendre possessió efectiva del càrrec fins al gener del 2020. A més, en la sentència s'assegura que aquesta qüestió ja no està en discussió per part de ningú.

Divendres, dia clau

Demà, Puigdemont, Comín i Ponsatí afronten la segona vista clau per a la seva immunitat com a europarlamentaris. El tribunal analitzarà la pretensió de tots tres d'anul·lar la decisió del Parlament Europeu d'accedir al suplicatori demanat per Llarena. Segons la defensa dels eurodiputats catalans exiliats, el Parlament Europeu també ha de respondre si mai abans havia aixecat la immunitat a membres de la cambra en circumstàncies similars. La mateixa defensa ha recopilat més de 180 suplicatoris des dels anys 70 al Parlament Europeu i no han trobat precedents semblants.

Actualment, tant Puigdemont com Ponsatí i Llarena tenen immunitat a tota la Unió Europea excepte a l'estat espanyol, que manté vigent una ordre de detenció contra ells. Per això, la defensa pretén que l'anul·lació del suplicatori serveixi també per ampliar la seva immunitat dins d'Espanya. Segons la defensa, el Tribunal Suprem no pot distingir segons l'origen dels eurodiputats.

Si el TGUE dona la raó al Parlament Europeu, les mesures cautelars que mantenen la immunitat seguirien vigents. En aquest cas, la defensa presentaria un recurs davant del TJUE, cosa que faria allargar el procediment. En canvi, si el TGUE dona la raó als tres eurodiputats independentistes, només podrà presentar recurs el Parlament Europeu, ja que l'estat espanyol és una part adherida o subordinada a l'Eurocambra.